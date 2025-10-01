Montserrat Caballé: 7 años sin su voz infinita

Por su milagrosa voz, con esos pianísimos de etérea belleza que dejaban al público embelesado, y también por su desbordante personalidad, Montserrat Caballé fue una de las más grandes y queridas cantantes de ópera de todos los tiempos. Coincidiendo con el séptimo aniversario de su fallecimiento, que se cumple este 6 de octubre, repasamos la vida de la gran diva de la lírica en compañía de su hija, la también soprano Montserrat Martí.

Nacida en Barcelona en el seno de una familia humilde, Montserrat Caballé recibió sus primeras clases de solfeo de la mano de su madre. Más tarde, gracias a una beca, inició sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música del Liceo. Su carrera no fue meteórica y tampoco dejó de conocer algún traspié. Fue rechazada en audiciones del San Carlo de Nápoles y la Ópera de Roma, y un empresario italiano que la escuchó en esa ocasión le aconsejó volver a Barcelona y dedicarse a la vida doméstica. La Caballé no le hizo caso; y no se equivocó.

La soprano catalana llegó a interpretar más de 90 personajes operísticos

Montserrat Caballé inició su carrera en la Ópera de Basilea en 1956. Luego vinieron Bremen y Viena. En 1965 dio el gran salto, cuando sustituyó a Marilyn Horne en el protagónico de Lucrecia Borgia (Donizetti), en una versión de concierto en el Carnegie Hall de Nueva York. Su carrera terminó abarcando más de 90 personajes operísticos en sus más de 4.0000 actuaciones, sin hablar de su gigantesco catálogo discográfico.

