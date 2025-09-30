El viatge de la família Bultó: de les colònies tèxtils a les llibreries
- L'escriptor Rafael Tarradas Bultó explica a L'Altaveu com han influït les arrels familiars en la seva literatura
- La periodista Sílvia Taulés revela els orígens dels Milà, la família al darrere de La Pedrera
Resumir la història d'una família no és gens fàcil. La família Bultó, per sort, té un escriptor per fer-ho. Rafael Tarradas Bultó va començar a escriure en una cabana a la serra de Gredos, on anava a descansar, i ara les seves ficcions històriques són presents a les llibreries de tot el país. Però es podria dir que la matèria amb què teixeix i ambienta els llibres són en part les arrels familiars.
"La documentació quan fas una novel·la històrica o de ficció històrica és molt important: hi ha una sèrie de dades que trobes a internet i als arxius; però hi ha dades que les recordes, que són sensacions, i que t'expliquen els testimonis", ha compartit Tarradas a L'Altaveu. El seu últim llibre, La protegida, està ambientat en una colònia tèxtil. Precisament, com la que la seva família va tenir entre el 1852 i els anys noranta.
Viure en una colònia industrial
A Catalunya encara hi ha 77 colònies tèxtils repartides pel territori que són testimoni del recent passat industrial. L'escriptor ha compartit alguns detalls sorprenents de com era el dia a dia en aquests espais. "Una colònia era un espai tancat on es feia tot: on estava l'escola, la fàbrica les cases...", ha relatat. Fins i tot els deien "a quina hora s'havia d'anar a dormir".
“Tenies moltíssima seguretat: el col·legi pagat i la feina garantida“
Però no tot era dolent: "Són cases que ens encantaria tenir ara mateix, i se les donaven el primer dia que arribaven; ara triguem 30 anys a tenir casa". És a dir, tota la vida estava a la fàbrica, però "tenis moltíssima seguretat: el col·legi pagat, la feina garantida...", ha explicat Rafael Tarradas.
Una família aventurera
Més enllà de les fàbriques, si alguna cosa defineix l'ADN dels Bultó és la passió amb què s'han entregat a l'aventura, generació rere generació. Per exemple, l'avi de l'escriptor, Paco Bultó, "li agradaven molt les motos i es passà al món del motociclisme", ha explicat la periodista Silvia Taulés a L'Altaveu. D'aquesta passió neixen les mítiques marques "Bultaco" i "Montesa". "Sabia treure totes les coses especials de cada persona i sabia on portar-te per fer la conversació interessant", ha rememorat Rafael Tarradas sobre el seu avi matern.
“Tota la família som molt esportistes“
L'oncle de l'escriptor, Álvaro Bultó, també va seguir la passió pel motociclisme i l'adrenalina. Ell practicava també esports de risc, com el paracaigudisme, fins que va morir l'any 2013 en un salt de 'wingfly'. "Tota la família som molt esportistes, sobretot d'esquí de moto, i ell era un grandíssim esquiador i un molt bon motorista", ha relatat Tarradas.
Algú podria pensar que, de la nissaga, Rafael Tarradas és el més tranquil de tots. Però la realitat és que continua l'aventura familiar, però en el plànol literari. Al cap i a la fi, l'escriptura és una manera de teixir records i sensacions, reals o ficticis. I com ha explicat ell mateix, escriu per "mantenir el llegat de totes les famílies, no solament la Bultó".