Kit d'emergència per sobreviure sense sortir de casa
L'Altaveu
- La col·laboradora de 'L'Altaveu' Evelyn Segura proposa un kit de supervivència per a situacions límit
- Sense gastar gaires diners pots estar preparat per subsistir fins a 3 dies sense sortir de casa
Recentment, les inundacions han provocat interrupcions en les comunicacions i talls de llum i d'aigua potable a les Terres de l'Ebre. És per aquest motiu que la biòloga Evelyn Segura ofereix a 'L'Altaveu' un kit bàsic de supervivència per tenir cobertes les necessitats bàsiques en una hipotètica situació límit i poder sobreviure fins a tres dies sense sortir de casa.
1. Fogonet
Gairebé tothom té vitroceràmiques a la cuina, les quals funcionen amb electricitat. Per tant, en una situació de tall elèctric, no podríem fer-ne ús. Així que disposar d'un fogonet amb el gas corresponent, i un de recanvi si escau, juntament amb un estri que encaixi amb l'aparell, és essencial per poder cuinar.
2. Conserves
És important tenir conserves que ens aportin fibra vegetal i que es puguin cuinar calent amb el fogonet si la situació d'emergència és greu i va per llarg. En canvi, si es tracta d'un tall momentani, unes barretes energètiques poden ser la millor solució alimentària.
3. Espelmes, encenedor, fanalets, llanterna
L'apagada elèctrica ens pot agafar de dia, però per combatre la foscor de la nit és ideal disposar d'espelmes i un encenedor. Igualment, també podem utilitzar fanalets d'aquells que funcionen o bé amb bateries carregades, o bé amb piles, no necessiten estar endollats. L'altra opció, més clàssica, podria ser la llanterna.
4. Navalla
Tot i que els delinqüents la fan servir com a arma, la navalla serveix per fer moltes coses útils. Des de descaragolar fins a collar caragols, tallar aliments per menjar-los o qualsevol mena de material que requerim durant la situació d'emergència.
5. Ràdio
En els casos on no disposem d'electricitat, tenir a mà una ràdio és fonamental per estar informats de la situació a l'exterior. Després de l'apagada elèctrica del passat mes d'abril, la societat ha après la lliçó i s'han disparat les vendes d'un aparell que molta gent el tenia de decoració a les cases.
6. Mantes tèrmiques
En casos extrems d'inundació, que es poden ajuntar amb baixes temperatures, és fonamental disposar de mantes tèrmiques. En un hipotètic cas en què les mantes de cotó es mullessin, perdrien la seva utilitat. Les mantes tèrmiques les poden substituir perfectament.
7. Ampolles d'aigua potable
Si la situació d'emergència implica un tall d'aigua, cal tenir-ne de potable en ampolles o altres recipients. En el cas que l'apagada s'estengui més enllà de 14 hores, aquesta mesura evitarà que ens deshidratem.
8. Farmaciola
Una farmaciola amb el kit d'assistència bàsica per curar ferides o desinfectar si ens fem mal és fonamental per evitar més desgràcies en situacions límit com la que pot provocar una inundació o un tall de llum.
9. Roba llampant i documentació
Com que no sabem fins a quin punt pot arribar el context d'emergència, amb peces de roba de colors vius i llampants serem ben visibles. Així mateix, també és fonamental tenir a la vista la documentació. És recomanable desar els carnets i els diners en efectiu en una bosseta de plàstic transparent.
El kit de supervivència que proposa Evelyn Segura a 'L'Altaveu' és pràctic, ocupa poc espai, requereix poc material i és molt assequible econòmicament. Amb poc, estaràs preparat per a qualsevol situació d'emergència com l'apagada elèctrica de l'abril o les darreres inundacions a terres catalanes.