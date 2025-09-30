Enlaces accesibilidad
Antonio Orozco, posible invitado de hoy en La Revuelta

David Broncano anuncia los invitados de la semana en La Revuelta
David Broncano anuncia los invitados de la semana en La Revuelta
CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)
David Broncano volvió a recibir este lunes el sobre del Gobierno que le autoriza a anunciar los invitados que pasarán esta semana por La Revuelta. Los actores y cantantes Arón Piper y Lali Espósito, el cantante Antonio Orozco y tres de los cuatro siguientes: los actores Blanca Suárez y Eduardo Noriega, la banda de indie Love of Lesbian y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Además, Broncano adelantó que habrá una sorpresa para los espectadores.

La nueva vida de Antonio Orozco

Antonio Orozco es una de las voces más reconocidas y reconocibles del pop español, pero ahora se ha adentrado en un territorio nuevo. El artista catalán, que ya contó los cambios que ha sufrido su vida recientemente en un documental, acaba de publicar su primer libro, Inevitablemente yo.

Antonio Orozco: "Sabes que algo es importante en la vida porque le dedicas tiempo"
Antonio Orozco: "Sabes que algo es importante en la vida porque le dedicas tiempo"

La nueva película de Blanca Suárez y Eduardo Noriega

Parecido a un asesinato, participada por RTVE, dirigida por Antonio Hernández y basada en la novela homónima de Juan Bolea, es la nueva película que han protagonizado Blanca Suárez y Eduardo Noriega. Los actores visitarán La Revuelta para hablar de la cinta, que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián y se estrenará en cines el 3 de octubre.

Blanca Suárez regresa al thriller y deslumbra en el Festival de San Sebastián con 'Parecido a un asesinato'
Blanca Suárez regresa al thriller y deslumbra en el Festival de San Sebastián con 'Parecido a un asesinato'

Love of Lesbian se plantan

La banda catalana es una de las más emblemáticas del indie español, a punto de celebrar los 30 años como formación. En los últimos días han sido noticia por desvincularse de los festivales de música financiados por un fondo de inversión israelí. Love of Lesbian visitará La Revuelta con su vocalista y líder Santi Balmes a la cabeza.

          

Mónica Naranjo y su ángel de la guarda

La cantante y presentadora Mónica Naranjo recordó en La Revuelta los inicios de su carrera, con apenas 18 años, cuando su mejor amigo Carlos, ya fallecido, la acompañaba y cuidaba recorriendo las discotecas de la Costa Brava. La artista presentó en directo su nueva canción, Por un like, tras su entrevista con David Broncano.

No recomendado para menores de 12 años La Revuelta | Mónica Naranjo canta "Por un like" - La Revuelta | Ver
La Revuelta | Mónica Naranjo canta "Por un like"

Lali Espósito explica su guerra con Milei

La actriz y cantante argentina Lali Espósito visitó La Revuelta para presentar su gira por España tras haber sido jurado oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Y su regalo para David Broncano dio pie a una conversación sobre la campaña de odio recibida por parte del presidente de Argentina, Javier Milei, tras un tweet en el que la artista consideraba "triste y peligrosa" su victoria electoral. "Opiné como persona y artista y lo voy a seguir haciendo", aseguraba en su entrevista con Broncano.

No recomendado para menores de 12 años La Revuelta | Lali protege a Broncano contra los 'haters' - La Revuelta | Ver
La Revuelta | Lali protege a Broncano contra los 'haters'

El logro de Arón Piper

Los actores Arón Piper y Fernando Valdivielso presentaron en La Revuelta su nueva película, La tregua, dirigida por Miguel Ángel Vivas Moreno y participada por RTVE. En su respuesta a Las preguntas clásicas de David Broncano, el actor nacido en Berlín confesó que recientemente ha logrado “por fin” comprarse "una casa en Madrid", siendo "uno de los pocos afortunados que puede decir esto" porque "es casi imposible".

No recomendado para menores de 12 años La Revuelta | El skincare de Arón Piper y Fernando Valdivielso - La Revuelta | Ver
La Revuelta | El skincare de Arón Piper y Fernando Valdivielso
