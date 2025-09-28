Estos son los estrenos de cine de la semana del 29 de septiembre que puedes ver gratis en RTVE Play

RTVE Play te trae las mejores películas al mejor precio: gratis. Esta semana se unen numerosos títulos para todos los gustos a su catálogo de cine, el cual puedes disfrutar cuándo y dónde quieras con solo una condición: registrarte para no perderte ninguna novedad. Aquí te contamos todo sobre la agenda de estrenos de cine semanal en RTVE Play para que descubras nuevas historias y cintas que estarán disponibles de manera gratuita en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda. ¡Toma nota!

Montura de plata Un joven chico, quien presenció la muerte de su padre, mata al asesino. Años más tarde, se convierte en un temido cazarrecompensas. Todo cambiará cuando un día descubra su pasado.

La muerte tenía un precio El coronel Mortimer y El manco, dos cazadores de recompensas, pugnan por la misma pieza: El indio y su banda de forajidos. Ante la dificultad de hacerlo en solitario, deciden unirse y formar una sociedad, "sin trucos" al 50%. Para llevar a cabo la captura, el coronel, que espera un próximo asalto al banco de El Paso, propone un plan a El manco, que acepta, no muy convencido, infiltrarse en la banda mediante la liberación de un amigo de El indio, encarcelado en la prisión de Álamo Gordo.

El día de la ira Scott es un pobre vagabundo que malvive limpiando las calles de un pueblo desértico y tranquilo, donde todos se ríen de él por ser hijo de una prostituta. Su vida cambiará con la llegada de Travis (Lee Van Cleef), un veterano pistolero al que todos temen.Travis le enseña a Scott a usar las armas para que pueda defenderse. Por desgracia, todo el odio y el resentimiento que el chico albergaba empieza a salir a la superficie.

Veracruz En 1864, con el apoyo de los conservadores mexicanos, Napoleón III de Francia (1852-1871) impone como emperador de México a Maximiliano de Austria, lo que provoca la rebelión de los juaristas. En plena guerra civil, dos mercenarios americanos (Gary Cooper y Burt Lancaster), tratando de sacar partido de la situación, ofrecen sus servicios al mejor postor. Así es como conocen a una hermosa juarista (Sara Montiel) y a una condesa francesa (Denise Darcel).

La ley del forastero (jueves 2 de octubre, a las 12.20 horas en RTVE Play y La 2) Dakota, año 1895. Con la ayuda de varios matones a sueldo, un abogado trata de adueñarse de Silver Springs mediante sabotajes, robos o brutales asesinatos. La llegada al pueblo de incógnito de un nuevo sheriff entorpece sus planes.

One Ranger (viernes 3 de octubre, a las 22.00 horas en RTVE Play y La 1) Alex Tyree (Thomas Jane), un ranger de Texas, es reclutado por los servicios de inteligencia británicos, dirigidos por Geddes (John Malkovich), para localizar a un peligroso terrorista e impedir que detone una bomba radioactiva en el centro de Londres.

Éxtasis (viernes 3 de octubre, a las 22.35 horas en RTVE Play y La 2) Rober, Max y Ona aman el riesgo, duermen a la intemperie y quieren conseguir dinero sin trabajar. Para ello deciden robar a sus familias. Max es detenido y Rober le suplanta ante su padre, un acomodado director teatral. Rober aprovecha todo lo que le ofrece su nuevo padre mientras organiza con Ona y Max el robo de su casa. Con un futuro prometedor a su alcance, Rober ya ve su vida resuelta, pero Max no está dispuesto a dejar que Rober viva la vida que le pertenece y se quede con su padre y con su dinero. Con Javier Bardem, Federico Luppi, Silvia Munt y Daniel Guzmán.

El agua (sábado 4 de octubre, a las 0.30 horas en RTVE Play y La 2) Es verano en un pequeño pueblo del sureste de España. Una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que lo atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen "el agua adentro". Ana vive con su madre y su abuela en una casa a la que el resto del pueblo mira con suspicacia. En medio de la atmósfera eléctrica que precede a la lluvia, Ana conoce a José a la vez que lucha por aventar a los fantasmas. Nominada a los Goya como mejor dirección novel para Elena López Riera y como mejor actriz revelación para Luna Pamiés.

Late Night (sábado 4 de octubre, a las 15.55 horas en RTVE Play y La 1) Katherine Newbury (Emma Thompson), presentadora de un late show que lleva 28 años en antena, sospecha que su longevo programa está a punto de ser cancelado. Para intentar evitarlo y parece más moderna pedirá entonces la ayuda de una de sus ayudantes recién contratada, Molly Patel (Mindy Kaling).

Loca obsesión (sábado 4 de octubre, a las 17.30 horas en RTVE Play y La 1) Mary Horowitz (Sandra Bullock) es una excéntrica mujer que, convencida de que Steve (Bradley Cooper), un cámara de televisión, es el amor de su vida, lo sigue a través de los Estados Unidos para persuadirlo de que han nacido el uno para el otro.

Donde hay patrón... (sábado 4 de octubre, a las 19.30 horas en RTVE Play y La 1) Manolo (M. Escobar) es el patrón del barco pesquero "Gaviota" que faena en las aguas de Estepona, y cuyo propietario acaba de morir. El testamento del fallecido otorga la propiedad del pesquero a su sobrina Andrea (Sara Lezana), licenciada en económicas y residente en Madrid. El desconocimiento de las cosas del mar hace que la chica delegue el tema en su tío Felipe (Manolo Gómez Bur), un hombre con pocos escrúpulos que pretende la venta del barco con la ayuda de Zacarías (Manuel Alexandre), el administrador del navío. Manolo y el resto de la tripulación, preocupados por su futuro laboral, idearán un plan para impedir la venta y, en el proceso, Manolo se enamorará de la nueva propietaria.

Así somos (sábado 4 de octubre, a las 22.00 horas en RTVE Play y La 1) Tras la muerte de su padre, Sam (Chris Pine) debe enviar 150.000 doláres a Frankie (Elizabeth Banks), una hermana alcóholica de la que no sabía nada, y cuyo hijo es un problemático niño de doce años incapaz de controlar su temperamento.

Ser los Ricardo (sábado 4 de octubre, a las 22.00 horas en RTVE Play y La 1) Durante una semana de producción de la serie Te quiero, Lucy —desde la lectura del guión el lunes hasta la grabación con el público el viernes— Lucille Ball y Desi Arnaz enfrentan una serie de crisis personales y profesionales que amenazan su programa, sus carreras y su matrimonio. Nicole Kidman y Javier Bardem protagonizan la cinta, por la que ambos fueron nominados al Oscar.

Durmiendo con su enemigo (domingo 5 de octubre, a las 17.25 horas en RTVE Play y La 1) Laura y Martin parecen el matrimonio perfecto. Sin embargo, la realidad es muy distinta: Martin es un marido obsesivo y brutal que la maltrata continuamente. La situación es tan insostenible que Laura decide simular su muerte para librarse de él y empezar una nueva vida con una nueva identidad. Cuando él se da cuenta del engaño, decide perseguirla para vengarse. Con Julia Roberts.

Un verano en el Algarve (domingo 5 de octubre, a las 19.00 horas en RTVE Play y La 1) La bióloga marina Julika Bergmann espera pasar unas semanas de relax con su amiga Natalie después de renunciar tanto a su trabajo como a su relación en Alemania. Su ambición regresa cuando el empresario Simon Grevers se acerca a ella para hablarle de su área de especialización, el coral rojo. Grevers está liderando un proyecto para renaturalizar los arrecifes marinos y necesita los conocimientos de Juli para solicitar financiación de la UE para su proyecto, pero esa no es la única razón.

Toda la verdad (domingo 5 de octubre, a las 22.00 horas en RTVE Play y La 1) El abogado Richard Ramsay (Keanu Reeves) se enfrenta a un caso perdido defendiendo a Mike (Gabriel Basso), acusado de asesinar a su padre, Boone, y que tiene todas las pruebas en su contra: un cuchillo con sus huellas dactilares y casi una confesión. Además de eso, Mike no ha dicho una palabra desde el día del crimen. Sin información de su cliente, Ramsay tiene poco con lo que trabajar, así que se dedica a echar por tierra los testimonios de los testigos mediante la detección de sus medias verdades y así debilitar la acusación. ¿Será Mike quien está contando la mentira más grande? Mike dice que Boone abusó de él durante años y también abusó de su madre (Renée Zellweger), por lo que su crimen fue un acto de legítima defensa, pero ¿será cierto?

La banda (domingo 5 de octubre, a las 22.35 horas en RTVE Play y La 2) Edu es un joven músico que lleva una vida solitaria y monótona en la fría y lluviosa Londres. Durante dos años se ha mantenido alejado de su familia y amigos, pero la inminente boda de su hermano le hace volver a su Valencia natal. El retorno a casa provoca en Edu una mezcla de extrañamiento y nostalgia. Allí se reencuentra con sus padres y con su hermano, alguien con quien nunca ha tenido mucho en común pero que ahora parece empeñado en acercarse a él y retomar la relación fraternal. También vuelve a encontrarse con sus amigos, Juanma, Farinós y Cabolo, y con las ganas de volver a hacer los planes que solían. Pero las cosas han cambiado, ahora, la vida no es tan sencilla... sobre todo para Juanma, cuya madre se encuentra gravemente enferma. Pero nada representa mejor su vuelta al pasado que Alicia. La novia de Juanma parece estar atravesando un momento complicado en la relación y el reencuentro con Edu trae de vuelta sensaciones y recuerdos muy especiales. Ópera prima de Roberto Bueso.