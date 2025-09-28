Avance de 'La Promesa' del miércoles 1 de octubre: El estado de salud de Petra empeora

La marcha de Catalina ha pillado por sorpresa a toda la familia Luján. Adriano se ha quedado totalmente destrozado. Martina, por su parte, está intentando desvelar las razones de su prima para dejarlo todo atrás. ¡Y no está dispuesta a rendirse! Pero no es el único momento que ha dejado en shock a la familia. Leocadia ha decidido anunciar el compromiso de su hija con Lorenzo. Como esperábamos, Ángela no está dispuesta a casarse con el capitán y hará todo lo posible por paralizar esa boda. Te dejamos un avance del capítulo del miércoles. ¡Tienes los anteriores disponibles en RTVE Play!

Avance del capítulo 687 del miércoles 1 de octubre La vuelta de Pía se antoja complicada; Leocadia interviene para evitar que Alonso se meta en el asunto. Inesperada fue la marcha de Catalina, pero también lo es la decisión dramática que Adriano anuncia al marqués. La salud de Petra sigue siendo un drama, y ni siquiera los masajes de María Fernández consiguen ayudarla. Ayuda necesitan Curro y Ángela si quieren un futuro juntos, pero la pareja no pierde la esperanza. Más decepcionada que nunca se muestra Leocadia con su hija cuando esta intenta acercar posturas. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta conversación? La Promesa: El estado de salud de Petra empeora MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 688 del jueves 2 de octubre Adriano contempla marcharse de La Promesa con sus hijos tras la partida de Catalina, generando alarma en toda la familia. Manuel intenta recomponer su amistad con Toño y le promete que no seguirá investigando a Enora. Petra, por su parte, sufre un grave deterioro de salud que preocupa cada vez más a sus compañeros. Federico enfrenta la verdad sobre su padre y se alía con Lope para proteger a Vera. Mientras, el servicio se rebela contra el régimen de faltas impuesto por Cristóbal, al que Ricardo le ruega, sin éxito, que permita a Pía volver. Los planes de fuga de Curro y Ángela peligran tras el chantaje emocional de Leocadia. Por ello, el muchacho propone marcharse él lejos a cambio de que la señora de Figueroa acceda a que Ángela no se case con el capitán. La Promesa: EL servicio se rebela contra el régimen de faltas MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 689 del viernes 3 de octubre La marcha de Adriano sería terrible para todos después de lo de Catalina, por lo que Martina hará un último intento de convencerlo para que se quede. Petra sigue empeorando y ninguno de los tratamientos parece hacer efecto... Sin efecto quedó la orden del marqués para que Pía volviese; Ricardo se da cuenta de que se queda sin opciones. Sin opciones de volver a casa se queda Vera, después de que Lope y Federico trabajen juntos para impedirlo. Petra no aparece a trabajar y todos se temen lo peor: nadie se atreve a comprobar si el ama de llaves sigue con vida. Curro, totalmente desesperado, ya no sabe qué más hacer para evitar la boda de Ángela y Lorenzo: solo le queda una opción. La Promesa: La única opción de Curro y Ángela

Capítulo 685 del lunes 29 de septiembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 685 Leocadia deja claro a Ángela que sabe lo suyo con Curro y debe casarse con Lorenzo.... Ver ahora Las aguas parecen volver a su cauce tras la marcha de Catalina, pero una comunicación del barón de Valladares despeja todas las incógnitas. Manuel sigue sin saber de qué pie cojea Enora; el señor sigue insistiendo en su afán de cerciorarse de que la chica es de fiar. De quien no se fía nadie es de Petra y su malestar; ya son varios los que descubren que el ama de llaves apenas prueba bocado. Quien se ha equivocado es Cristóbal; el marqués se reúne con el mayordomo para exigirle que rectifique en una de sus decisiones más dolorosas. Dolor es lo que siente Curro por el futuro de Ángela; el muchacho se ve obligado a arrastrarse ante Lorenzo como nunca antes. Ella, por su parte, se queda totalmente abrumada tras la reveladora conversación con su madre Leocadia. La Promesa: Ángela, destrozada tras la reveladora conversación con Leocadia