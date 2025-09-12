"Plural y ecuánime", pero "no equidistante": Así será 'Directo al grano' de TVE con Marta Flich y Gonzalo Miró
- Marta Flich y Gonzalo Miró presentan en Las tardes de RNE el nuevo magazine televisivo Directo al grano
- A partir del 15 de septiembre, de lunes a viernes a las 15.55 en La 1 y RTVE Play un nuevo programa de Directo al grano
"¿Imparcial? Sí. ¿Ecuánime? También. ¿Equidistante? No". Así definen Marta Flich (Valencia, 1978) y Gonzalo Miró (Madrid, 1981) su nuevo proyecto. El resumen va —y es— Directo al grano. No podía ser de otro modo. El magazine en vivo, que se estrena el 15 de septiembre con emisiones de lunes a viernes a las 15.55 horas de La 1 de TVE, nace sin tiempo que perder y con las ideas muy claras.
El título es toda una declaración de intenciones. No engaña. Nada de medias tintas, ambigüedades, ni rodeos. En tiempos de crispación y ruido informativo, lo suyo es ir al hueso. "Hay que ser plurales, pero no equidistantes", subrayan ambos en Las tardes de RNE, con David Cantero y Marta Solano.
"La equidistancia es mirar de la misma forma la verdad y la mentira, algo que no se puede hacer", advierte la presentadora. Por eso se "van a mojar". "No hay que darles la misma importancia a un científico y a un negacionista. Si la premisa es errónea o falsa, las opiniones no valen y el debate es estéril", señala.
Porque sí, por supuesto, "se puede opinar de manera totalmente distinta al otro"—completa Miró—, pero con rigor. "Sin mentiras. Siempre desde la verdad y con argumentos sólidos". Que no por ello indigeribles. Al revés, pues el objetivo del programa es separar el grano de la paja para explicar con un enfoque cercano, claro y dinámico lo que ocurre.
Lo que marca la agenda —"habrá una mesa política"—. Lo que dicta el directo. "Evidentemente tendremos mucha actualidad ya que hoy en día es inevitable" y, al tratarse de un programa en vivo, la flexibilidad manda: "Aquello que interese al espectador va a estar en pantalla en el momento en el que suceda en el directo".
También lo que le preocupa a la ciudadanía. "Nos vamos a diferenciar por reportajes de investigación propia con historias muy flipantes", promete Flich. En ellos, como en las "entrevistas e historias sociales" que asimismo se abordarán junto con analistas de primer nivel, (Ramón Espinar, Ada Colau, Pilar García de la Granja, Rosa Villacastín, Antonio Jiménez, Isabel Durán, Alfonso J. Ussía, Paco Lobatón, Manuel Jabois…), todo y todos caben.
Televisión con personalidad propia
"Es un magazine con ritmo y totalmente impregnado de nuestras personalidades". Así que, ojo —avisa Flich— porque la "socarronería" contará con su espacio. "Gonzalo, por ejemplo, es súper irónico. Hay que divertirse y ser rigurosos, pero sin inflamar ni sobreactuar", dice.
Y eso es justo lo que llevan puliendo desde hace semanas con ensayos, pruebas piloto maratonianas de "dos horas y cuarto en lugar de la hora y media que le corresponde" y escaletas interminables.
La espera se les ha hecho tan "eterna" que algunos, como Miró, casi preferirían saltar directamente al martes. "Da la sensación de que el único programa que importa es el primero, y no. También los del martes, miércoles, jueves y viernes", destaca.
Por suerte y por fin, comenta riendo, la cuenta atrás ya está en marcha. Y atención al estreno: arrancan entrevistando a un político de primer nivel con cargo. No dan más pistas. "Por su manera de ser, algún titular le sacaremos. Es una persona que nunca deja indiferente", deslizan recordando que, para saber más, la cita comienza este lunes a las 15.55 en La 1 de TVE.