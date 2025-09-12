"Plural y ecuánime", pero "no equidistante": Así será 'Directo al grano' de TVE con Marta Flich y Gonzalo Miró

"¿Imparcial? Sí. ¿Ecuánime? También. ¿Equidistante? No". Así definen Marta Flich (Valencia, 1978) y Gonzalo Miró (Madrid, 1981) su nuevo proyecto. El resumen va —y es— Directo al grano. No podía ser de otro modo. El magazine en vivo, que se estrena el 15 de septiembre con emisiones de lunes a viernes a las 15.55 horas de La 1 de TVE, nace sin tiempo que perder y con las ideas muy claras.

El título es toda una declaración de intenciones. No engaña. Nada de medias tintas, ambigüedades, ni rodeos. En tiempos de crispación y ruido informativo, lo suyo es ir al hueso. "Hay que ser plurales, pero no equidistantes", subrayan ambos en Las tardes de RNE, con David Cantero y Marta Solano.

09.19 min Las tardes de RNE - 'Directo al grano', el nuevo programa de TVE con Marta Flich y Gonzalo Miró

"La equidistancia es mirar de la misma forma la verdad y la mentira, algo que no se puede hacer", advierte la presentadora. Por eso se "van a mojar". "No hay que darles la misma importancia a un científico y a un negacionista. Si la premisa es errónea o falsa, las opiniones no valen y el debate es estéril", señala.

Porque sí, por supuesto, "se puede opinar de manera totalmente distinta al otro"—completa Miró—, pero con rigor. "Sin mentiras. Siempre desde la verdad y con argumentos sólidos". Que no por ello indigeribles. Al revés, pues el objetivo del programa es separar el grano de la paja para explicar con un enfoque cercano, claro y dinámico lo que ocurre.

Lo que marca la agenda —"habrá una mesa política"—. Lo que dicta el directo. "Evidentemente tendremos mucha actualidad ya que hoy en día es inevitable" y, al tratarse de un programa en vivo, la flexibilidad manda: "Aquello que interese al espectador va a estar en pantalla en el momento en el que suceda en el directo".

También lo que le preocupa a la ciudadanía. "Nos vamos a diferenciar por reportajes de investigación propia con historias muy flipantes", promete Flich. En ellos, como en las "entrevistas e historias sociales" que asimismo se abordarán junto con analistas de primer nivel, (Ramón Espinar, Ada Colau, Pilar García de la Granja, Rosa Villacastín, Antonio Jiménez, Isabel Durán, Alfonso J. Ussía, Paco Lobatón, Manuel Jabois…), todo y todos caben.