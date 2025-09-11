La gran confesión de Victoria en 'Valle Salvaje': "Tuve algo que ver con la muerte de Pilara"

Si en la primera ocasión que Mercedes sacó a la luz el asesinato de Pilara solo acusó a Victoria de hacerlo ahora ha encontrado un nuevo culpable: José Luis. La duquesa de Miramar ha llamado asesino al que fue su cuñado después de que este le amenazara con hacerle la vida imposible. Una acusación que el duque de Valle Salvaje no se esperaba, pues él de verdad quería a su difunta mujer. Mercedes le ha explicado los motivos que le han llevado a pensar que él también tuvo involucrado, algo que ha hecho que José Luis dude seriamente de su actual esposa, a la que ha preguntado si tuvo algo que ver, obteniendo una respuesta que no esperaba: ¡La gran confesión de Victoria! ¿No has podido ver el momento? ¡Te contamos todos los detalles!

¿Por qué cree Mercedes que José Luis mató a Pilara? "¿Cómo te atreves a acusarme de dar muerte a mi difunta esposa?", ha reaccionado el duque después de que Mercedes le llamara asesino. La duquesa de Miramar tiene claro que ambos tuvieron algo que ver: "Vosotros la matasteis porque mi hermana descubrió la verdad. Descubrió que don Evaristo era el dueño de estas tierras, yo misma la vi registrando entre tus papeles". José Luis sigue sin creer lo que su cuñada le estaba diciendo: "En tu absurdo razonamiento se te está olvidando un pequeño detalle: yo amaba a Pilara". Mercedes se asombra de la defensa del duque, y le echa en cara haber engañado a su hermana con Victoria: "Jamás la respetaste en vida y no tienes el valor de respetarla tras su muerte" le reprocha, añadiendo que si de verdad la amara no la trataría así ni hubiera echado a Alejo de la Casa Grande. José Luis continúa defendiéndose, pues él cree que nada de eso tiene que ver con el respeto que tiene a Pilara. "Como tampoco tiene que ver que te hayas casado con Victoria, la mujer con la que la engañaste durante años, hasta que por fin terminaste con su vida", le dice la duquesa de Miramar acusándole de nuevo de haberla asesinado. Desesperado, José Luis jura a Mercedes que él no mató a Pilara, pero a estas alturas las palabras del duque no le sirven para nada. "La otra noche Victoria entró en mi alcoba, volví a enfrentarla con mis sospechas. Intentó estrangularme, casi me mató", le explica ante la cara de incredulidad de José Luis, pero Mercedes, rota de dolor, le hace saber que su hermana sufrió la mayor de las traiciones. 03.08 min Valle Salvaje - ¿Por qué cree Mercedes que José Luis mató a Pilara?

Victoria confiesa el asesinato de Pilara Después de este momento que ha dejado de piedra al duque de Valle Salvaje, nos esperábamos cualquier reacción. Podíamos creer que lo haría como la primera vez, tachando de loca a Mercedes, pero no ha sido así. José Luis se ha dirigido a la alcoba que comparte con Victoria para preguntarle por qué la duquesa de Miramar se atrevió a acusarle de haber asesinado a Pilara. Victoria, en un primer momento, se defiende: "No le bastó con acusarme a mí en su día que ahora carga contra ti. No está en sus cabales". Su marido le explica que eso fue lo que él pensó, pero ahora tiene motivos para pensar que tiene razón: "No estuve hablando con una lunática, si no con una mujer segura de lo que estaba diciendo, y con argumentos de peso para sostener sus acusaciones". El enfado de José Luis va en aumento y termina haciéndole a su esposa la pregunta que todos esperábamos: "¿Tuviste algo que ver con la muerte de Pilara?". Lo que no creíamos que iba a pasar era que Victoria confesara el asesinato: "Sí, tuve algo que ver José Luis".

"Esta es la verdad" "Dime que no es verdad", le dice José Luis, todavía lleno de asombro ante la revelación que le ha hecho su mujer, que explica lo que ocurrió: "Se enteró de que las tierras de Valle Salvaje eran de mi hermano Evaristo. Pilara era muy lista y no tardó en adivinar lo que tramábamos con el matrimonio de Julio y Adriana". Al ver que desviaba la conversación para no responder, el duque vuelve a hacerle una pregunta más clara todavía: "¿La mataste Victoria?". En cambio, si al principio confesó tener algo que ver, ahora se ha desdicho: "No, no exactamente. La noche que Pilara falleció, discutimos sobre el asunto de las tierras. Yo perdí los estribos, le dije cosas muy duras, pero ella estaba muy alterada, yo nunca la había visto así. Le temblaban las manos, los ojos se les salían de las cuencas y estaba como poseída". Para José Luis, nadie se muere por una discusión, pero Victoria jura que eso es lo que ocurrió. "¿Y entonces por qué murió?", le pregunta para saber más sobre lo que pasó aquella noche, pero Victoria vuelve a mentir a su marido: "No lo sé, tal vez en su estado de nervios la medicación se le fue de las manos, su corazón no aguantó esa presión. Te juro que solo discutí con ella, no sé si eso me convierte en culpable, pero esta es la verdad". 02.07 min Valle Salvaje - Victoria se desdice de su confesión "Deberías habérmelo contado mucho antes", le dice muy serio el duque a una Victoria nerviosa. ¿Cómo afectará esta falsa acusación al matrimonio de los duques de Valle Salvaje? ¡No te pierdas los próximos capítulos para descubrirlo!