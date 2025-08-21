Alonso, hundido tras los últimos acontecimientos de 'La Promesa': “Soy un fracaso”

La detención de Lorenzo ha pillado totalmente desprevenidos a todos en palacio y, sin ninguna duda, ha marcado un antes y un después en ‘La Promesa’. También para el marqués de Luján que, tras los últimos acontecimientos, no ha podido evitar derrumbarse: “Soy un fracaso total y absoluto”. ¡Así se ha sincerado con Curro!

Por si no teníamos bastante con lo sucedido recientemente, la detención del capitán de la Mata ha sido la gota que ha colmado el vaso . No solo para Curro, sino también para Alonso. El anuncio de la detención de Lorenzo fue realmente inesperado para la familia: en un desayuno como otro cualquiera, varios militares irrumpieron en el comedor anunciando su intención de arrestar a Lorenzo. ¡La familia no daba crédito! Ahora, tendrá que enfrentarse a un tribunal militar.

Alonso se derrumba

Esta detención no ha sido más que la punta del iceberg para el mismísimo marqués de Luján. Este acontecimiento le ha hecho reflexionar sobre sus últimas acciones en palacio. “Soy un fracaso total y absoluto”, ha confesado a Curro. La cara del lacayo en ese momento ha sido de total desconcierto ante las palabras de Alonso. “Cuando era joven, imaginaba cómo sería mi vida, mi familia, esta finca… ya ves en qué ha acabado todo…”, ha proseguido el marqués.

Curro ha intentado hacer entender a Alonso que lo que ocurrió con Cruz no fue culpa suya. Pero lo cierto es que no es solo lo acontecido con la marquesa: “También está la muerte de Tomás, de Jana, de Eugenia, la ruina de esta finca de la que tuvo que salvarme Leocadia…”. El marqués también se responsabiliza de la detención de Lorenzo. Él sabía que no se podía confiar en él y, aún así, no lo vigiló: “Vivía bajo mi techo. Debía haber estado más atento, pero no lo estuve”.

¿Puede haber algo más por lo que Alonso se sienta culpable? Lo cierto es que sí… “He permitido que mi familia se derrumbe delante de mis narices y yo no he hecho nada para evitarlo. No merezco palabras de consuelo y menos las tuyas – refiriéndose a Curro – después de cómo me he portado contigo. Te di la espalda. Renegué de mi propio hijo por quedar bien con la Corte. Me merezco todo lo que me está pasando…”.

El lacayo ha intentado consolar a Alonso asegurando que él ya ha asumido su nuevo destino, pero el marqués ha confesado sentirse totalmente avergonzado por lo sucedido, por su manera de actuar: “Ninguna palabra de consuelo puede cambiarlo”. Ahora necesita estar solo, necesita tiempo para pensar y reflexionar, pero estamos seguros de que Alonso conseguirá encontrar las respuestas que necesita y perdonarse a sí mismo.