Curro se derrumba tras la marcha de Lorenzo de ‘La Promesa’

La marcha de Lorenzo de ‘La Promesa’ supone un antes y un después para toda la familia Luján, pero principalmente para Curro. Después de tanto sufrimiento, el capitán pagará por todo el daño que ha causado. Han sido tantas emociones en tan poco tiempo que el lacayo ha terminado derrumbándose con María Fernández. ¡Así ha sido este emotivo momento!

La detención de Lorenzo Gracias a la ardua investigación de Curro y a la ayuda de Ángela, Lorenzo va a ser juzgado ante un tribunal militar. La documentación que la hija de Leocadia consiguió – al estar ejerciendo como secretaria del capitán de la Mata – ha sido decisiva para esta trama. Curro entregó esos papeles – que demostraban la implicación de Lorenzo en varios negocios ilícitos – al coronel Fuentes y, de forma casi inmediata, varios militares se presentaron en el palacio de los Luján para arrestar al capitán. Este ha mantenido su inocencia en todo momento, pero no ha tenido otra opción: deberá rendir cuentas ante un tribunal militar. Sabe perfectamente que Curro y Ángela están detrás de todo y así se lo ha comunicado a Leocadia, aunque eso – por lo menos ahora – no le servirá de mucho. ¿Conseguirá librarse de prisión? ¿Volverá al palacio en busca de venganza? Curro inicia su venganza: Lorenzo se marcha de 'La Promesa' detenido Andrea San Juan

Se desata la pasión Curro y Ángela han pasado por momentos realmente complicados durante esta investigación. Han llegado incluso a discutir entre ellos por estos asuntos relacionados con el capitán de la Mata. Sin embargo, ahora celebran el éxito rotundo de su plan. ¿Cómo lo hacen? Dejándose llevar por la pasión y compartiendo uno de los momentos más íntimos de la pareja hasta la fecha. ¡Qué bonito es el amor! 01.12 min La Promesa: Curro y Ángela se dejan llevar por la pasión

Curro se libera Han sido muchas emociones en poco tiempo y Curro ahora tiene que asimilar todas y cada una de ellas. ¡Es momento de cerrar heridas! No ha podido evitar derrumbarse ante María Fernández desvelando cuáles son sus sentimientos a día de hoy: “Me siento liberado. Después de tantos años sufriendo las vejaciones por parte del capitán… ya se han terminado. Lo peor no era lo que me hiciera a mí. Yo aprendí a ponerme una coraza para que nada me afectara. Lo peor era el maltrato que le hacía a las personas que yo quería. Por ejemplo, a mi madre. La dejó postrada en una silla de ruedas, la encerró en un loquero... Y luego a mi hermana…”. María Fernández ha intentado tranquilizar al lacayo haciéndole ver que Lorenzo no le hará más daño y que, ahora, pagará por todo lo que ha hecho. Sin embargo, esto no es consuelo para Curro… Para él, por muchos años que Lorenzo cumpla en prisión, nunca serán suficientes… Sabemos que Curro ha pasado por momentos muy complicados últimamente y entendemos todo su dolor, pero ahora tiene que superar todos y cada uno de ellos apoyándose en sus compañeros, en su familia. Solo así conseguirá lo más importante y lo que más necesita: ¡ser feliz!