Rafael empieza a dudar de Úrsula con Julio, que muestra su secreto en 'Valle Salvaje'

Úrsula y Adriana han protagonizado un nuevo enfrentamiento que, si no llega a ser por la aparición de Rafael, podría haber llegado mucho más lejos que una simple discusión. Las consecuencias de este momento, y otras conversaciones con Adriana, han hecho que el hijo del duque empiece a sospechar que tal vez la mujer que realmente ama tenga razón sobre su prima, y no sea de fiar. Unas dudas que ha compartido con su hermano Julio, que ha tenido una extraña reacción, y ha descubierto a los espectadores el secreto que esconde ¡No te lo imaginas! Te contamos todos los detalles de lo que ha pasado en Valle Salvaje.

"Permite solo que te cuente lo que viene atormentándome desde esta tarde", le pide Rafael a Julio, contándole que ha presenciado un nuevo enfrentamiento entre Úrsula y Adriana : "Cuando entré, Adriana se marchó en seguida, pero Úrsula se lanzó a mis brazos y -Rafael duda un momento si seguir contándole o no sus dudas- digamos que en ese momento un temor empezó a invadirme ". El hijo mayor del duque le pregunta a su hermano cuál es ese miedo, pero después de lo ocurrido en los últimos capítulos, no esperábamos la respuesta que le ha dado: "Que tal vez hayamos juzgado mal a Adriana, y puede que tenga razón con respecto a Úrsula".

¿Y si Adriana tiene razón?

Rafael sabe que puede parecer un dislate, pero le explica a su hermano sus razones para tener tal pensamiento: "Desde que la conocemos, Adriana jamás se ha comportado así con nadie, y lleva semanas diciéndonos que Úrsula no es trigo limpio y que oculta los verdaderos motivos que la trajeron al valle". Julio quiere hacerle ver a su hermano pequeño que reiterar una mentira no la hace cierta, pero Rafael no está seguro de que Adriana haya mentido, sino todo lo contrario. Aun así, el hijo del duque continúa con sus dudas: "También me da por pensar que la carta que Adriana afirma haber leído, sí está". Como Julio le sugiere a Rafael, dicha carta no estaba entre las que trajo su esposa, pero su hermano tiene un motivo para ello: "Úrsula la puede haber escondido, o destrozado directamente".

02.17 min Valle Salvaje - Rafael duda de Úrsula y empieza a creer a Adriana

Las acusaciones que Rafael vierte sobre Úrsula parecen no gustar a Julio, que le reprocha hablar así de su prometida. "¿Tan pérfida y calculadora te parece? Entiendo que te sientas así, y te agradezco de corazón que rompas una lanza en favor de mi esposa, pero creo que lo suyo solo tiene una justificación". Para Rafael, más que justificación es un culpable, haciéndose él responsable del estado de Adriana, pero su hermano no quiere culpabilizarle, y más ahora que, según él, está dando los pasos indicados. "Estás conociendo a una buena muchacha que es hermosa y encantadora que te hará muy feliz, tengo por seguro".