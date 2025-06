Una niña de dos años atrapada en una cocinita de juguete tras introducir la cabeza en el fregadero

Los bomberos liberan en Jaén a una niña de dos años tras meter la cabeza en el hueco del fregadero de una cocina de juguete. Todo sucedió en torno a las cinco de la tarde, los padres intentaron sacar la cabeza de la pequeña, pero no lo consiguieron. Fue entonces cuando llamaron al 112 para pedir ayuda.

Finalmente, Agentes de la Policía Local de Jaén junto a bomberos cortaron la cocinita de madera con una sierra de mano. A los pocos minutos quedó liberada sin sufrir daño alguno. Tras el susto inicial, les queda una anécdota que contar.

"La niña estaba resignada con la situación"

Antonio García es cabo del cuerpo de bomberos de Jaén y uno de los rescatadores de la pequeña: "Los niños son muy curiosos y siempre están imaginando cosas a las que nosotros no llegamos a adelantarnos. Ella estaba jugando y claro, la cocinita tiene dos puertas, pero ella metió la cabeza por debajo de una y la sacó por el fregadero, que por alguna razón no estaba colocado. Cuando llegamos, la menor estaba tranquila y contenida por la familia. Estaba como resignada a la situación", cuenta Antonio en 'Mañaneros 360' de Televisión Española.

María Octavia, madre de la niña rescatada también expresa cómo vivió los primeros momentos: "Yo estaba en la habitación de al lado, y escuché mamá ayuda, mamá ayúdame,y me encontré a la niña atrapada. En ese momento me entró la angustia. Pero cuando vi que respiraba me quedé tranquila y la niña también estaba serena".

Un rescate que duró 15 minutos: "Al llegar, intentamos sacarla de manera natural con piezas/herramientas que teníamos, pero no lo conseguimos y tras analizarlo, decidimos hacer un corte en el tablero para ganar espacio y lograr sacarla. Principalmente para evitar hacerle daño a la pequeña. La liberación nos tomó unos 15 minutos, desde que llegamos y evaluamos la situación, hicimos el primer intento y luego el decisivo donde logramos sacarla", detalla el rescatista.

"Queríamos evitar que se pusiera nerviosa, porque estaba cansada. Al sacarla, constatamos que no tenía ningún corte, ni lesión, ni nada. No fue necesario que acudiera al hospital y fue una operación exitosa", comparte.

"Para nosotros es una operación que forma parte de nuestro trabajo, donde nos enfrentamos a situaciones de este tipo y, como es parte de nuestra rutina, no nos resulta nada heroico, pero desde luego agradecemos que queráis replicar esta historia con un final feliz, para llevar un mensaje de prevención, porque los niños son muy curiosos. Y claro, es muy importante actuar con rapidez y pedir ayuda a la brevedad ante un caso similar", concluye Antonio García.