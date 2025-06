Tot el que has de saber sobre la mosca negra

Augmenten les picades de mosca negra en municipis propers al riu Ebre. Es tracta d'una mena d'insectes que es reprodueixen molt ràpidament. Per controlar la plaga, cada any es fumiguen els rius amb un helicòpter diverses vegades a l'any. El cabal del riu no ha permès fer el tractament recomanat aquesta temporada i van tard, per això s'ha notat un repunt de població. Tot i l'augment de les picades, els experts asseguren que la situació està més controlada en comparació a l'any 2020. La biòloga Evelyn Segura ho explica a 'L'Altaveu'.

Com són les picades? Les picades de la mosca negra poden ser molt doloroses. A diferència dels mosquits, tenen una dentadura de serra amb la qual fan la ferida per xuclar la sang, segons la biòloga. Molta gent és incapaç de distingir la picada. La del mosquit tigre és una d'immediata. En canvi, la de la mosca negra porta un anestèsic que, quan t'adones de la picada, ja ha passat una bona estona.

Per què piquen? Són les femelles les que piquen, en això sí que coincideixen amb els mosquits. "Són mares que volen nodrir els seus ous, i necessiten la sang perquè són proteïnes per desenvolupar correctament els seus ous", diu Segura. La biòloga afirma que quan no estan en època de reproducció no són problemàtiques, perquè s'alimenten de nèctar o del pol·len de les plantes, com els mascles. Alimenten els ous amb la sang que xuclen i els posen a l'aigua, com són torrents d'aigua dolça o rieres, en plantes subaquàtiques.

Com es reprodueixen? Aquests insectes poden arribar a pondre fins a 300 ous. Al cap d'entre 3 i 7 dies, els ous fan eclosió i es transformen en larves, que se situen al fons, queden enganxades a les roques i són totalment inofensives perquè s'alimenten per filtració. Després d'entre 7 i 12 dies aquestes larves fan metamorfosi i fan una pupa, com una crisàlide, i allà dins, entre 2 i 28 dies, acaben desenvolupant-se en adultes que emergeixen de l'aigua. Els mascles no causen problemes i les femelles, entre 14 i 21 dies després, tornen a picar i tornen a alimentar-se. A l'esquerra, la biòloga Evelyn Segura, i a la dreta, mosques negres.

Quan piquen? Segura comenta que les larves que neixen dels últims ous que es posen a la tardor queden latents i molt tranquil·les a l'aigua durant l'hivern. Quan arriba el bon temps, amb les pluges de primavera i l'augment de les temperatures, l'escenari es converteix en l'ideal perquè les larves es desenvolupin, surten de l'aigua i es converteixen en adultes. Amb el canvi climàtic, les temperatures més favorables al transcurs d'aquest cicle de vida l'agilitzen i tenim més mosques durant un període més llarg de temps, perquè ara les temperatures altes comencen abans i s'acaben més tard. La mosca adulta, que viu només uns dies, és més activa a les primeres hores del dia i a les últimes de la tarda.