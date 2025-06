Avance de 'La Promesa' del jueves 19 de junio: Jacobo, frustrado por el nuevo título de Adriano

Lisandro nos ha sorprendido a todos con su regalo a Adriano. Después de que el recién casado arriesgara su vida por él, ha decidido otorgarles el título de condes de García y Luján. ¿Terminarán aceptándolo? Leocadia ha observado la actitud cercana con la que su hija Ángela sigue tratando a Curro y ha tomado una decisión demoledora para la joven: ¡tiene que abandonar el palacio y retomar sus estudios en Suiza! ¿Cómo reaccionará Ángela? Te dejamos un avance del capítulo del jueves de La Promesa. ¡Tienes los anteriores disponibles en RTVE Play!

Curro se da cuenta de que haber revelado su identidad a Esmeralda puede haber sido un error letal . Pero ya no hay marcha atrás… Garrafal podría ser la decisión de Ángela de permanecer acampada en los jardines cuando su catarro empiece a ponerse feo de verdad. ¿Dará Leocadia su brazo a torcer? La marcha de Rómulo empieza a aflorar entre el servicio, pero alguien importante en la planta noble adivina las intenciones del mayordomo antes que nadie. Lorenzo trata de mediar en el conflicto entre Ángela y Leocadia… y alaba el tesón de la muchacha ante su madre. No hay mediación posible con Jacobo por parte de Martina, que encuentra a su prometido cada vez más frustrado por el asunto del título.

Mientras Rómulo confirma a Alonso su intención de dejar La Promesa , Leocadia visita a Ángela y, aunque la encuentra desmejorada, se mantiene firme en su postura. Lorenzo sugiere a la señora que hay maneras más efectivas de lidiar con la rebeldía de Ángela. ¿En qué estará pensando esta vez? Por su parte, Leocadia le propone a Lisandro celebrar una fiesta en La Promesa. Catalina y Adriano sorprenden a todos con su decisión definitiva sobre la aceptación o no del título nobiliario que les ofrece el duque de Carvajal y Cifuentes.

El título nobiliario ofrecido por Lisandro desconcierta a Adriano y a Catalina hasta tal punto de que no saben cómo tomárselo. Leocadia por fin ha conseguido echar a Ángela de La Promesa para que reanude sus estudios en Zúrich. Con lo que no cuenta la señora es que Ángela tiene su propia hoja de ruta. Manuel responde por carta a la persona interesada en comprar los motores aceptando su oferta y comparte con Simona la visita que hizo a Jana en el cementerio.

Capítulo 617 del martes 17 de junio

Rómulo tiene claras sus intenciones y, por eso, empieza a informar a los más cercanos de sus intenciones de marcharse. Quien no tiene intención de moverse es Ángela, que planta cara a Leocadia: no se moverá de La Promesa… o de sus alrededores, por lo menos. Fiel a la promesa que le hizo a Jana, Curro se da cuenta de que no tienen otra alternativa que traer a Esmeralda a palacio. Adriano y Catalina deben tomar una decisión cuanto antes: ¿aceptarán el condado que les ofrece el duque?