La sorprendente confesión de Ignatius Farray en 'Al cielo con ella': "Quise ser cura antes que cómico"

Juan Ignacio Delgado Alemany, más conocido como Ignatius Farray, es un humorista reconocido por su estilo irreverente y provocador, que fusiona el humor absurdo con la reflexión filosófica. Vestido completamente de negro, el tinerfeño ha aparecido en el plató de Al cielo con ella con una frase que no ha dejado indiferente a nadie: "estaba pensando ahí atrás antes de salir, ¿a que no hay cojones de salir tranquilo?". Tras sentarse en el sillón rosa, el cómico ha presentado su nuevo show llamado El show de Ignatius Farray, pero también ha repasado su carrera e incluso ha contado anécdotas desconocidas del humorista.

"He construido un imperio cómico en base a la histeria y el histrionismo", señalaba. Ignatius no intenta aparentar lo que no es e incluso reconoce que no es, ni mucho menos, el mejor en lo suyo, al menos para él. "Yo considero que no estoy dotado especialmente para esto, pero la gente te da ese margen para construir una atmósfera cómica". Además, Henar Álvarez no ha dejado pasar la ocasión para recordarle una de las señas de identidad del humorista: los famosos pezones del público durante sus shows. "A veces se ha formado cola para que los lama. Cuando ya es el cuarto, es algo protocolario".