El Circ Cric, amb el pallasso Tortell Poltrona, estrena nou espectacle: 'Embamba't'

‘Embamba’t’, que vol dir estar suspès amb l'admiració d'una cosa, és el nou espectacle de la companyia Circ Cric, fundada als anys 70 per un dels pallassos més emblemàtics de Catalunya, Tortell Poltrona. Amb aquest darrer xou, viu, vibrant i ple d’acció, l’agrupació dona el tret de sortida al seu festival de primavera, que enguany celebra 15 edicions i es pot gaudir fins al 15 de juny a Sant Esteve de Palautordera.

A ‘Punts de Vista’, programa disponible a RTVE Play, Tortell Poltrona reflexiona sobre com interactua el Montseny a l’espectacle. “El món màgic de la natura és cada dia més important”, manifesta. “Estem acostumats a això de la immediatesa, que ens fa perdre molt la reflexió de les coses. La porositat de lectura de l’espectacle no és la mateixa quan el veus a un teatre a Barcelona, que surts i, si no vigiles, et trepitja un autobús, que allà, que et pots trobar amb la poesia natural, que és la muntanya”, continua.

“Les coses més importants per viure no són les tecnològiques“

En aquesta línia, el pallasso raona sobre l’apagada general patida el dilluns 28 d’abril a la península: “Ens va deixar a tots absolutament despullats davant del que és la vida real. En el moment que no tenim una cosa que quan jo vaig néixer encara no hi era a totes les cases ni avingudes, resulta que perdrem el món de vista, que no som capaços de viure sense la tecnologia, quan, en definitiva, les coses més importants per viure no són les tecnològiques”.