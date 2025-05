Hora y dónde ver hoy en TV el gran desfile de 'La Familia de la Tele'

¿Será la vencida? La Familia de la Tele aterriza en las tardes hoy, lunes 5 de mayo, a partir de las 15.50 horas. A pesar de no encontrar el camino correcto para su nuevo hogar, Belén Esteban, Aitor Albizua, Inés Hernánd y Maria Patiño y compañía no han perdido la sonrisa y tienen un gran show montado que vas a necesitar vivir: música, bailarines y mucho glitter. No se podrá comparar a los carnavales de Río de Janeiro porque ellos son de armas tomar y harán que este día jamás se olvide en la historia de la televisión. A continuación, te contamos algunos detalles sobre este desfile y el magacín de RTVE con La Osa Producciones.

Cayetana Guillén Cuervo y Paloma del Río: las conductoras de El Gran Desfile Para montar un buen sarao, La Familia de la Tele contará con dos grandes maestras de ceremonias: Paloma del Río, narradora de 16 Juegos Olímpicos, y Cayetana Guillén Cuervo, icono de la cultura española desde 1998 en esta casa. Antes de este gran desfile, habrá una pequeña aventura protagonizada por los rostros del magacín que contará con contenido exclusivo. A su llegada a Prado del Rey, descubrirá unas instalaciones transformadas para la ocasión en un universo de fantasía, arte urbano y cultura popular del que serán testigos directos cerca de 1.000 personas asistentes como público, así como 100 invitados especiales ubicados en una grada VIP. Cayetana Guillén Cuervo y Paloma del Río RTVE En sus calles, los miembros de esta nueva familia televisiva serán recibidos por un mosaico humano de más de 100 personas y un gran desfile con un total de 14 espectáculos callejeros de carrozas y números musicales participados por más de 200 bailarines. Los espectáculos estarán agrupados en contenidos temáticos dedicados a salud, deporte, nutrición, ciencia, moda, jardinería, mascotas, cultura, meteorología y arte, entre otros. Entre las carrozas más destacadas se encuentran una que homenajea al medio ambiente, otra que representa la magia del mundo de Oz y una carroza "fantasma" que guarda una gran sorpresa que será desvelada en directo.

¿Qué más sabemos de La Familia de la Tele? Los sueños se acaban haciendo y RTVE, junto a La Osa Producciones Audiovisuales, apuesta por una televisión pública cercana y de calidad, pensada para entretener y acompañar a todos los ciudadanos con este nuevo innovador magacín diario. No es un espacio cualquiera: la nueva apuesta televisiva llega con la intención de reinventar el entretenimiento familiar. Junto a los tres presentadores (María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand) y a la colaboradora especial (Belén Esteban) habrá un amplio equipo de colaboradores formado por rostros conocidos del mundo de la televisión y el periodismo, como también un nutrido plantel de profesionales expertos en temas muy diversos. Con ellos, el programa cuenta con un amplio equipo de colaboradores formado por rostros conocidos del mundo de la televisión y el periodismo como Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García-Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos y Marta Riesco. Además, La Familia de la Tele incluye un nutrido plantel de profesionales expertos en temas muy diversos como el doctor Sánchez Martos, el entrenador Cesc Escolá, la nutricionista Marta Verona, el jardinero Ignacio Guío, el veterinario Fernando Pérez, la educadora canina Lucrecia Mangialavori y el científico Luis Quevedo, entre otros.