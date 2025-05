Piti Español: "Hi ha joves que són massa políticament correctes"

Piti Español és guionista amb una llarga i fructífera trajectòria. De petit va fer gimnàstica i això li va servir per fer de trapezista de jove. Va tenir una època en què era extremadament progressista i va interessar-se per la política, reivindicant-se com a home d'esquerres. Va estudiar història perquè creia que l'ajudaria a entendre el món i, per poder-se pagar la carrera, va fer de professor de gimnàstica. A 'Noms Propis' parla de la joventut i de la importància que té.

Ensenyar: conèixer la joventut Tot i que l'ofici de guionista li agrada molt, el que genera més plaer a Español és fer classes, xerrades i màsters, que és el que actualment fa arreu d'Espanya. Ha sigut durant 25 anys professor de la Universitat Pompeu Fabra i durant tres anys de l'ESCAC i explica que li agrada molt perquè "és com una mena de representació on em sento molt segur perquè explico el que sé i el que he anat descobrint després de tants anys de fer classe". Tanmateix, el guionista reconeix que arriba molt cansat. “Deixem que el cervell voli“ Ser professor li permet estar en contacte amb les noves generacions. "Permet veure el que els preocupa, el que els agrada i el tipus de preguntes que fan, i t'adones que moltes coses han canviat molt, tot i que sovint, en el mal sentit", afirma Español. "Hi ha una bona part de joves que crec que són massa políticament correctes. Deixem que el cervell voli", proclama, referint-se a qüestions com el masclisme, el feminisme, el racisme, l'edatisme. "Hi ha poca llibertat de 'coco'", diu. El guionista Piti Español amb el seu llibre 'La pista africana'.

Una persona políticament incorrecta “Hi ha una tendència a la correcció política que de vegades és excessiva“ El guionista es considera una persona políticament incorrecta en algunes coses, tot i que abans no creia que ho fos. "Hi ha una tendència a la correcció política que té relació amb el 'Me too' i amb algunes iniciatives dels grups d'esquerres amb el que ara anomenen la 'política Wok' que jo penso que de vegades són excessives, estan mal explicades o ens pensem que són una tendència general. Jo penso que no, són gent molt activa que fa la sensació que sigui una tendència general", explica Español, i afegeix que "això té un rebot molt gros que és que pugen els que van en contra d'això que són els grups d'extrema dreta o personatges com Trump. En aquesta confrontació entre aquests dos mons no m'hi sento còmode, com molta gent que tampoc s'hi sent", assegura a 'Noms Propis'.