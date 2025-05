El 60% dels ciutadans considera insuficient la informació que va donar el Govern espanyol

Gairebé un 60% dels ciutadans creu que la informació oferta pel Govern espanyol durant la gran apagada de dilluns 28 d'abril va ser "insuficient", mentre que un 28,4% creu que va ser suficient. Així es desprèn d'una enquesta 'flash' feta pel CIS els dos dies posteriors, és a dir el 29 i el 30 d'abril, i publicada aquest dissabte a partir d'una mostra de 1.752 entrevistes telefòniques.

Entre els que van trobar a faltar informació, un 38,4% hauria volgut més dades sobre les causes de l'apagada, un 26,3% assenyala la informació sobre quan es restabliria el servei i un 24,1% creu que va caldre més "rapidesa" a l'hora de comparèixer públicament. Entre les causes de l'apagada, un 46,2% dels espanyols assenyala un possible "accident o fallada" del sistema elèctric, mentre que un 26,6% creu que darrere hi ha un acte deliberat o un ciberatac.

02.09 min Suspens al Govern per la manca d'informació durant l'apagada

Pel que fa a les mesures que els ciutadans creuen que caldrien per prevenir noves apagades, un 44,2% creu que és important modernitzar la xarxa elèctrica, un 41,7% aposta per invertir més en infraestructures crítiques com xarxes, electricitat o mobilitat, i un 32,6% assenyala que cal comptar amb més generadors instal·lats en entitats i serveis públics.

Conseqüències de la manca de llum Segons el CIS, un 52,4% dels ciutadans asseguren que l'apagada els va afectar "molt o bastant", un 46,2% "poc o gens" i un 1,4% diu que el grau d'afectació va ser "regular". Un 45,6% eren a casa en el moment de l'apagada, un 27,6% a la feina i un 14,7% al carrer. El que més van trobar a faltar els enquestats durant l'apagada va ser la manca d'electricitat per cuinar, mantenir medicaments o aliments a la nevera (62,1%), el fet que no funcionessin els telèfons (55,5%) i la manca d'Internet (26,3%). Apagada massiva a Espanya del 28 d'abril de 2025: així t'ho hem explicat La majoria d'espanyols assegura que l'apagada no els va fer por, un 78%, tot i que un 21,5% sí que en va tenir. Les dones, amb un 29,1%, van tenir més por que els homes, amb un 13,5%. Per grups d'edat, els que més por van passar són els més joves: d'entre 25 i 34 anys (31,6%) i d'entre 18 i 24 anys (25,3%). Un 41,6% dels enquestats admet que va trobar a faltar coses a casa seva durant l'apagada: un 34,9% alguna font d'energia no elèctrica per cuinar, un 15,5% una ràdio amb piles i un 10% llanternes o espelmes. A més, un 7% van trobar a faltar aigua i un 1,3% medicaments.

Dia de ràdio i transistors a piles L'enquesta del CIS constara que gairebé la meitat dels ciutadans enquestats disposava dilluns passat d'una ràdio de piles o amb bateria per escoltar les notícies durant l'apagada, un 3,3% en va comprar una el mateix dia o la va demanar a algú, i un 46,8% no en tenia. En tot cas, un 62,1% dels ciutadans admet que va escoltar la ràdio durant l'apagada per informar-se, respecte al 37,9% que no ho va fer. Dels que van estar enganxats a la ràdio, un 33% hi van estar pràcticament fins que va tornar la llum, un 34,3% una hora o menys, un 16,5% entre 2 i 4 hores i un 15,9% entre 1 i 2 hores. Ràdio 4 celebra el Dia Mundial de la Ràdio A diferència del que passa amb el cas del govern espanyol, un 89,2% valora molt positivament la informació rebuda per la ràdio, i un 7,2% ho valora "malament o molt malament". Pel que fa al comportament cívic durant l'apagada, un 88,2% dels ciutadans assegura que valora "molt bé o bé" l'actitud dels seus veïns i de les persones amb qui va coincidir durant l'incident. Només un 3,8% ho valora "malament o molt malament". Durant l'incident, un 53,5% dels enquestats va recordar les instruccions sobre el kit d'emergència de la Unió Europea, però només un 34,3% admet que en tenia un de similar preparat a casa.