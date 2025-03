Resum de notícies a Catalunya del 17 de març del 2025 | Investiguen com a possible cas de violència de gènere la caiguda d'una jove d'un balcó a Barcelona

11:03

La jutgessa dona llum verda a l'eutanàsia paralitzada per l'oposició del pare d'una noia

La jutgessa rebutja la impugnació del pare i confirma que la jove té dret a accedir a l'eutanàsia segons la legislació vigent. En la sentència la jutgessa no ha admès el recurs per falta de legitimació activa del pare, és a dir que el pare no té dret a recórrer, ja que la beneficiària de l'eutanàsia és major d'edat i ha pres la seva decisió de manera lliure i conscient.

Argumenta que el dret a la vida és personalíssim i no pot ser impugnat per un tercer sense acreditar que la sol·licitant manqui de capacitat per a decidir. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de 15 dies.