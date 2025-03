Jaume Asens: "Junts cada cop s'assembla més a CiU"

L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, veu probable un escenari on Junts acabi investint a Alberto Núñez Feijóo com a president del govern. "És poc probable, però no és descartable", apunta, però afegeix que pot passar quan el Partit Popular no estigui "segrestat per Vox".

En una entrevista al Cafè d'Idees, Asens avisa que tant els de Puigdemont com el PP voten plegats en qüestions com la política fiscal, l'energia o la immigració i que demostra que "Junts cada cop s'assembla més a Convergència i Unió".

Precisament, per aquesta capacitat de fer caure al govern actual de coalició, Asens explica que Puigdemont ha aconseguit moure al PSOE perquè s'aprovi la llei d'amnistia. "Sense Junts no hauríem aconseguit la llei d'amnistia. No ens n'hauríem sortit la resta", assegura. L'eurodiputat assenyala que Puigdemont "podia amagar fer caure el govern i era creïble", mentre que ERC i Comuns no tenien prou "força negociadora" pel "preu electoral" de permetre un executiu de PP i Vox.

En la seva experiència com a negociador de la llei d'amnistia amb Junts, Asens revela que Puigdemont "parteix sempre d'una posició de màxims i es mostra molt inamovible a l'inici".

📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/ep61PBu4xq“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2025 Tot i això, Asens expressa dubtes sobre la voluntat del president perquè no es voti l'increment de despesa en el Congrés i es moguin partides del pressupost prorrogat actual. "Quina és la partida que perd diners? Què estem retallant?", es pregunta. Des dels Comuns manifesten la seva posició en contra de l'augment de despesa en defensa a la Unió Europea. Per l'eurodiputat, la prioritat és una política comuna de seguretat i fomentar economies d'escala perquè diu que "ara mateix tenim 27 exèrcits que no funcionen de forma complementària".

A favor de la delegació de competències en immigració Pel que fa a la política nacional, Asens demana prudència a Podem després que titllés de "racista" la proposició de llei per delegar les competències en immigració a la Generalitat i hagi anunciat que votarà en contra al Congrés. "Hi ha coses que no es poden banalitzar. Si tot és racisme, res és racisme", assenyala. I defensa la mesura perquè considera que "descentralitzar la competència és positiu". “☕ @Jaumeasens demana prudència en titllar de racista la llei del traspàs de competències d'immigració | @SomComuns @sumar



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/9RrXE1DMCA“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2025 "És veritat que en l'exposició de motius hi ha expressions que s'han d'esporgar", matisa Asens, i ho situa en el context que "Junts està competint amb Aliança Catalana" quan vincula la immigració a qüestions de seguretat: "És un gran error. Però d'aquí a dir que és racista, hi ha distància". En aquesta línia, posa d'exemple el posicionament de Junts per tancar el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona.