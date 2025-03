Els dermatòlegs adverteixen de l'estafa de les cremes hidratants: les claus per cuidar-se la pell

L'obsessió per tenir la pell sana porta a la gent a fer el famós skin care routine diàriament. Productes de neteja, d'hidratació, de tonificació... A xarxes socials, hi ha milers de vídeos sobre com aplicar-se aquests elements de "cura" de la pell. Però, realment són beneficiosos?

“☕ El dermatòleg Ramon Grimalt presenta el llibre 'Estima la teva pell' | @penguinllibres @DrRGrimalt



🗣️ "La gent creu que gastar molts diners amb la pell vol dir cuidar-la. L'estimem molt si la deixem tranquil·la. La pressió de màrqueting és brutal"



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/WyGN83V3KG“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2025

El dermatòleg Ramon Grimalt adverteix que molts d'aquests productes no funcionen i, en alguns casos, poden ser contraproduents. Al seu llibre 'Estima la teva pell' desmitifica algunes pràctiques habituals que, segons ell, no són tan beneficioses com es pensa.

L'estafa de les cremes hidratants En una entrevista al Cafè d'Idees, Grimalt assenyala que la societat tendeix a confondre la idea de gastar molts diners en productes per a la pell amb una cura real de la dermis. En aquest sentit, defensa que les cremes hidratants són una estafa. “☕ El doctor Ramon Grimalt defensa que les cremes hidratants són una estafa | @penguinllibres @DrRGrimalt



🗣️ "Les cremes són engreixant, el que passa que no vendria tant"



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/34Jzy8mp5a“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2025 Explica que aquests productes "no porten aigua" i que la indústria fa servir un "joc de paraules" per vendre'n més. En realitat, les cremes hidratants "són engreixant" i perjudicials per a la nostra pell. "Si tenim una pell sana, l'estimem molt si la deixem tranquil·la", diu. Grimalt associa aquesta tendència a la "pressió de màrqueting": "Gairebé tothom se sent culpable si no inverteix una estona cada dia i uns quants quartos aplicant-se productes", lamenta. A més, destaca que aquesta pràctica és encara més perjudicial en els adolescents, ja que tenen una pell més greixosa i aplicar cremes "empitjora la tendència a l'acne". 01.54 min L'Organització de Consumidors alerta dels perills de la manicura francesa i semipermanent També ha parlat sobre els canvis hormonals a partir de la menopausa, un moment en què les dones deixen de fabricar greixos hormonals. Per a Grimalt, si aquest canvi no agrada, "es pot suplir amb greixos externs", sigui amb olis o altres productes.