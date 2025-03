La jutgessa avala l'eutanàsia de la jove de 24 anys que va paralitzar el seu pare

La jutgessa rebutja la impugnació del pare i confirma que la jove de 24 anys té dret a accedir a l'eutanàsia segons la legislació vigent, tal com va demanar en fins a dues ocasions el 2024 amb el vistiplau dels 19 membres Ple de la Comissió de Garantia i Avaluació (dependent de la Generalitat) el juliol de 2024 i experts professionals en aquests casos. Fa dues setmanes es va celebrar una vista a porta tancada als jutjats i la jutgessa estava pendent de resoldre si el pare estava legitimat per recórrer.

En la sentència, la magistrada no ha admès el recurs per falta de legitimació activa del pare, és a dir, que el pare no té dret a recórrer, ja que la beneficiària de l'eutanàsia és major d'edat i ha pres la seva decisió de manera lliure i conscient. Argumenta que el dret a la vida és personalíssim i no pot ser impugnat per un tercer sense acreditar que la sol·licitant manqui de capacitat per a decidir.

La jutgessa creu que es confirma que la jove compleix els requisits de la Llei d'Eutanàsia: té una malaltia greu, crònica i impossibilitant; la seva decisió és ferma, lliure i autònoma, segons informes mèdics i psicològics; pateix un dolor físic i psíquic intolerable sense possibilitat de millora; es descarta la suposada falsificació d'informes mèdics al·legada pel pare.

A més, se li imposa el pagament de les costes judicials al pare, encara que amb els límits previstos en la llei. I inclou, la possibilitat d'apel·lació perquè la sentència no és ferma i es pot recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de 15 dies.

Advocats Cristians recorrerà Des d'Advocats Cristians ja han anunciat que recorreran contra aquesta sentència i anuncien accions penals. Asseguren que sense entrar a valorar qüestions tan importants "com les irregularitats comeses per la dupla que va autoritzar l'eutanàsia de la jove" i que, segons aquesta organització, "suposaria la nul·litat de tot el procediment". La família no farà declaracions i només l'advocat farà de portaveu.