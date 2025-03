Coneixes els beneficis físics, mentals i socials de l'aquagym?

El govern destinarà 1,4 milions d'euros per la iniciativa "recepta mèdica esportiva", de tal forma que els metges de capçalera receptaran exercici físic als pacients que ho requereixin. L'objectiu és promoure hàbits saludables i reduir despesa mèdica. Esports com per exemple l'aquagym ajuden, a més, a socialitzar a milers de persones grans cada dia. El periodista Marco Chiazza n'explica a 'L'Altaveu' els beneficis físics, mentals i socials.

1. Millora la condició física i l'agilitat L'aquagym és una de les poques disciplines esportives on tots els músculs del cos treballen. Aquesta peculiaritat fa que la persona que el practica millori la seva condició física i agilitat.

2. Millora la coordinació psicomotriu En aquest esport es fan molts exercicis de manera molt repetida i variada, la qual cosa provoca la millora del coneixement cognitiu o memòria cognitiva, és a dir, desenvolupa les capacitats de coordinació psicomotriu.

3. Redueix la pressió arterial Aquesta pràctica esportiva fomenta la reducció de la pressió arterial, que és la força de la sang per empentar contra les parets de les artèries. Molt necessari per evitar la contracció de malalties.

4. Afavoreix la respiració L'aquagym potencia les capacitats respiratòries perquè tot el que fem a l'aigua és més complicat, requereix més esforç físic i, per tant, ens exigeix més a l'hora de respirar. Amb el temps la qualitat de la respiració millora. El periodista Marco Chiazza prova l'aquagym a 'L'Altaveu'.

5. Millora la pell Fer aquest esport millora el cutis, la pell. Entre altres funcions molt positives, quan els músculs es mouen i fan esforços l'aigua fa com una mena de massatge drenant que és ideal per combatre la cel·lulitis.

6. Redueix el sentiment de solitud La solitud és un dels grans problemes de la gent gran avui dia i l'aquagym és un espai ideal per crear nous vincles i relacions. Moltes persones de la tercera edat, fins i tot, coneixen un nou amor.

7. Redueix el mal d'esquena Els moviments físics que s'han d'executar en aquesta disciplina esportiva, amb la dificultat afegida que comporta fer-los dins l'aigua, fan que sigui una gran teràpia per combatre el mal d'esquena.