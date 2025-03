Desconvocada la vaga dels treballadors de Renfe i Adif

Els sindicats de Renfe i Adif han desconvocat aquest vespre la vaga prevista a partir de la mitjanit després d'haver arribat a un acord amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Els Comitès Generals d'Empresa de les dues companyies públiques (compostos per Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-I i SCF) havien convocat 7 jornades de vagues per als dies 17, 19, 24, 26 i 28 de març, així com 1 i 3 d'abril.

Arran de l'acord anunciat fa unes setmanes per constituir una nova societat amb participació del Govern català per gestionar el servei de Rodalies, els sindicats consideraven trencats els compromisos signats el 2023 que van servir per desconvocar una altra protesta amb relació al traspàs de Rodalies a la Generalitat i la "privatització" del transport de mercaderies. Asseguren que la seva prioritat és garantir que Renfe i Adif continuaran sent els prestadors dels serveis de Rodalies i que es preservarà la integritat de la plantilla de les dues empreses.

El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha lloat la bona voluntat dels representants dels treballadors i també de la Generalitat, que ha participat activament en les negociacions i ha acabat avalant l'entesa amb els sindicats.

L'acord a tres bandes entre Ministeri, Generalitat i sindicats contempla una sèrie de compromisos, entre els quals destaca que:

L'ordre signada pel conseller Miquel Sàmper justificava aquests mínims a partir del "desenvolupament de vagues anteriors amb aquestes proporcions, que han conciliat de manera equilibrada el dret constitucional a la vaga i el servei essencial al transport de la ciutadania". Mentrestant, el Ministeri de Transports havia decretat serveis mínims del 72% per als trens d'alta velocitat i de llarga distància, és a dir superiors als de Rodalies i Regionals, i d'un 24% per als combois de mercaderies.

Noves incidències i queixes sobre la infraestructura

Aquest diumenge s'han tornat a registrar diverses incidències que han afectat la circulació ferroviària a Catalunya. La més rellevant és la que s'ha produït entre les estacions de Garraf i Sitges, que ha provocat retards des de primera hora del matí i fins ben entrada la tarda. La fallada en la infraestructura ha impactat en el funcionament de les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17.

D'altra banda, entre el migdia i la tarda els trens d'alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid han acumulat retards per la presència de neu en un tram de vies entre les poblacions de Las Inviernas (Castella la Manxa) i Ariza (Aragó). Segons Adif, això ha obligat a limitar la velocitat dels combois.

A més a més, el gestor de la infraestructura també ha informat que s'ha avariat el pantògraf d'un tren Iryo a l'estació de Sants de Barcelona i ha deixat la via 3 sense tensió elèctrica, la qual cosa també ha provocat retards d'uns 20 minuts de mitjana a més d'una desena de trens.

Malauradament, però, el mal servei ferroviari que es presta a Catalunya no només té a veure amb la circulació dels trens, sinó també amb l'estat de la infraestructura a les estacions. Molts usuaris fa temps que denuncien a les xarxes socials el deplorable estat de les instal·lacions i el fet que moltes escales mecàniques i ascensors s'espatllen contínuament i no es fan tasques de manteniment adequades perquè les avaries es poden allargar durant molts mesos.

01.26 min Ascensors i escales mecàniques fora de servei durant mesos

Ràdio 4 ho ha pogut comprovar, per exemple, a l'estació del Clot, a Barcelona, on les escales mecàniques porten mesos fora de servei, igual que a l'estació de Catalunya, una de les més cèntriques de la capital catalana. A més a més, en aquesta estació tampoc funcionen els ascensors, una situació que es produeix des de fa mesos, segons denuncien els usuaris.

De fet, la de trobar-se una escala mecànica espatllada o un ascensor aturat perquè s'ha de reparar és una experiència molt habitual per als viatgers. No se'n salven ni estacions remodelades recentment, com la de Sant Andreu on l'ascensor passa més dies espatllat que en funcionament. Un altre exemple el trobem a l'estació de Bellvitge, a l'Hospitalet, on un pare ha de pujar les escales carregant amb un nadó, el cotxet i les bosses de la compra. Assegura que mai ha vist cap operari de manteniment revisant els ascensors que no funcionen.

Ascensor precintat per qüestions de seguretat a l'estació de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat)

Els usuaris també es queixen que la informació que Renfe i Adif proporcionen és escassa o més aviat nul·la, i que la desídia és tal que fins i tot hi ha ascensors que han hagut de ser precintats perquè no han passat la inspecció tècnica corresponent i així es queden durant mesos. A més a més, en força casos no hi ha cap previsió ni horitzó temporal que permeti saber quant de temps es tardarà a arreglar-los.

Rodalies va informar que a principis de febrer es va canviar l'empresa encarregada del manteniment de les instal·lacions, però els usuaris han notat més aviat poques millores, i un mes i mig després encara hi ha moltes estacions que continuen en el mateix estat.