'La señorita de Trevélez', un clásico que refleja la sociedad actual a través de la fragilidad y resistencia de la mujer

El teatro muestra nuestra sociedad de forma distorsionada, pero revela una verdad profunda y significativa. La señorita de Trevélez, la obra maestra de Carlos Arniches originalmente publicada en 1916, vuelve a los escenarios con una versión que conecta con el presente sin perder su esencia clásica. En esta ocasión, hablamos con el director teatral Juan Carlos Pérez de la Fuente y con los actores Daniel Diges y Silvia de Pé, quienes nos cuentan cómo esta historia sigue resonando más de un siglo después de su estreno.

Esta producción, que se puede disfrutar en el Teatro Fernán Gómez de Madrid hasta el 20 de abril, ha transformado lo que originalmente era una farsa cómica en una tragedia grotesca de total actualidad.

La actriz confiesa que su mayor reto ha sido dotar a su personaje de una musicalidad especial: "Juan Carlos me pidió que trabajara en una voz más dulce, más aguda, que potenciara su fragilidad. Ha sido un proceso precioso. Me emociona cuando el público me dice que el personaje enamora".

Daniel Diges: entre la seducción y la cobardía

Daniel Diges encarna a Numeriano Galán, el joven forastero que se ve arrastrado a la farsa: "Es un fanfarrón de manual, un tipo que se vende como seductor y que, cuando la situación se descontrola, demuestra que no tiene el coraje necesario para asumir las consecuencias", explica el actor. Para Diges, el mayor desafío ha sido despojarse de su imagen habitual, “Juan Carlos me pidió que me transformara por completo, que la gente no me reconociera de inmediato. Me alejó de mi registro habitual para construir un Numeriano distinto, con otra energía, otro lenguaje corporal. Ha sido fascinante".

El actor también resalta el valor de la obra en un contexto social actual: "Hoy en día seguimos viendo situaciones donde el abuso de poder y la manipulación se disfrazan de bromas inofensivas. Mi personaje es testigo de esa dinámica y víctima de su propia debilidad, son comportamientos que aún existen y que muchas veces justificamos".