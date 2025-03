Resum de notícies a Catalunya del 14 de març del 2025 | Prealerta per risc fort d'allaus al Prepirineu i el Vessant Nord del Cadí-Moixeró fins diumenge

14:09

22 universitats reclamen a la UE l'oficialitat de la llengua catalana

Diferents rectors dels Països Catalans demanen a les institucions europees l'oficialitat de la llengua catalana. Ho han reclamat aquest divendres des de Montserrat, en el marc del Consell General de la Xarxa Vives, en un acte solemne on s'ha llegit un manifest que alinea les universitats al costat de la defensa per la llengua pròpia. Hi havia gairebé tots els rectors de les universitats del domini lingüístic de Catalunya, el País Valencià, Ses Illes, Andorra, Catalunya Nord i Sardenya. El president de la Xarxa Vives, el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, ha reivindicat el paper de la universitat per contribuir a fomentar l'ús social del català. També l'ha defensat com un valor per a la formació i l'ocupació dels estudiants.