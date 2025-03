'Morlaix', la película más experimental, más personal y más libre de Jaime Rosales

Jaime Rosales (La Soledad, Petra) nos presenta en De película su octava película: Morlaix.

La película se ha proyectado en más de 15 universidades y varios museos antes de llegar a la cartelera. Jaime Rosales nos lo explicaba así: "Una vez acabada la película, me doy cuenta de que tiene una serie de características que la puede hacer interesante en el mundo de las universidades puesto que retrata a la gente joven y también por la manera en que está planteada la forma fílmica, muy libre y experimental, podía tener su lugar en el circuito de museos. Y la respuesta ha sido maravillosa".

"Lo he pasado realmente mal", asegura Rosales

Según explica el director, esta cinta es la más personal, más experimental y más libre de todas las que ha hecho, pero aún así, no ha sido fácil. "Lo he pasado realmente muy mal, toda esa libertad que si he aprovechado en cuanto a la utilización de diferentes formatos o la improvisación con los actores, era un fuente de mucha angustia", nos confesaba Rosales.

La cinta, protagonizada por Aminthe Audiard y Samuel Kircher, fue grabada en Morlaix, la pequeña ciudad de la Bretaña francesa donde transcurre esta historia. Sus protagonistas son un grupo de adolescentes que reflexionan sobre el amor, la muerte, el futuro o la felicidad.