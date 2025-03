Gonzalo Hermida en 'Las tardes de RNE': ''Yo sé que soy el de 'La promesa' y lo llevo por bandera''

La inspiración puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar, y si no, que se lo digan a Gonzalo Hermida.

El cantante y compositor gaditano recibió una llamada de María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, quien le propuso escribir una canción para una serie. Y él, como ''buen gaditano'' aceptó el desafió, según ha desvelado en Las tardes de RNE, con Lourdes Maldonado.

Las tardes de RNE - Gonzalo Hermida y su 'promesa'

Así llegó a sus manos el primer episodio de La promesa, la exitosa serie de TVE. La historia lo atrapó al instante, aunque reconoce con humor que no tiene tiempo para engancharse todas las tardes como su madre Isabel.

Precisamente, su madre jugó un papel clave en la creación del tema. Hermida compuso la canción en su tierra, en Cádiz, y con ella al lado. "Eso me parece bonito para una serie, ese giro es bonito'', le aconsejaba.

''¡Qué hemos ganado un Emmy, tío!'' Gonzalo Hermida se encontraba en México cuando recibió otra llamada que nunca olvidará. Al otro lado del teléfono, de nuevo María Eizaguirre tenía una noticia impactante: La promesa había sido premiada con el Emmy Internacional en la categoría de mejor telenovela. Su reacción fue tan espontánea como sincera: ''Yo no sé bien ni lo que era un Emmy, fíjate''. Pero el éxito no se ha quedado ahí. ''La verdad es que me ha abierto muchas puertas. Voy a tocar ahora en noviembre en México y mucha gente me está escribiendo, pero cantarán la cabecera de La promesa, ¿no?''. El cantautor aún asimila el impacto que ha tenido su canción en el público internacional. "Tío, en México, qué fuerte'', añade. El gaditano ha vivido en primera persona el impacto de su tema en el público. ''Cuando uno llega a cualquier ciudad de España y la gente te grita '¡La promesa, La promesa!', yo sé que soy el de La promesa". Reconoce que, lejos de agotarse, sigue disfrutando del fenómeno que ha generado la canción y asegura llevarlo por bandera. Para el cantante, la serie ha sido un antes y un después en su carrera, y lo tiene claro: "Amo La promesa, amo lo que está pasando con ella. Es una canción que a mí me ha dado mucho y me sigue dando mucho". 'La Promesa' celebra el Emmy Internacional

Gonzalo Hermida también compone para muchos artistas de renombre A pesar de su juventud, Gonzalo Hermida no es ningún recién llegado a la música. Ha compuesto para algunos de los cantantes más importantes del panorama español. Entre los artistas para los que ha trabajado figuran nombres como Malú, David Bisbal, Pastora Soler, Ana Guerra, India Martínez o Sergio Dalma. Cada uno de ellos ha sido especial, pero recuerda con especial cariño el caso de Dalma. ''Una vez me llamaron y me dijeron mira, esa canción que escribiste en Miami durante la noche de San Juan es el single nuevo de Sergio Dalma. Para mí fue como tachar un sueño más en mi lista'', reconoce. Pero aun así, y pese a autocalificarse como ''soñador'', el gaditano cree que no vale de nada soñar si no lo haces realidad. ''Si no escribes la canción indicada, el sueño no te baja a la tierra''.

Reconoce haber sufrido el síndrome del impostor Durante años, el artista se mantuvo en la sombra como compositor, atrapado en la sensación de que su música estaba "a una altura superior" a la que él mismo podía alcanzar como intérprete. "Me sentía como que no estaba al nivel para cantar mis canciones y expresar mi música con mi voz. Tenía el síndrome del impostor'', declara. Sin embargo, ese miedo fue quedando atrás cuando encontró el equipo adecuado, que le dio la confianza y la valentía necesaria para dar el paso.

Su entorno fue clave para dedicarse a la música La música ha estado presente en la vida de Gonzalo Hermida desde su infancia, pero fue en la adolescencia cuando realmente empezó a creer que podía dedicarse a ella. Pero esa seguridad no vino de sí mismo, pues reconoce ser una persona insegura, sino que procedió de su entorno. Entre esas personas que le apoyaron desde el principio, destaca su padre. "Siempre ha estado detrás de mí, cuando me he caído y cuando me he levantado. Él influyó mucho en mi decisión de dedicarme a la música''. Pero si hubo un momento clave en el que sintió que esto podía ser lo suyo fue cuando empezó a cantar en su pueblo. Esa inclinación por el escenario se hizo evidente desde su infancia. Su madre, preocupada, veía cómo los demás niños salían acompañados, mientras que él se subía solo al escenario. "Todos tenían su coro de baile, y yo salía absolutamente solo. Me molaba la idea de tener el escenario solo para mí'', apunta.