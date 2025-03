L'oposició intensifica la pressió perquè Salvador Illa doni explicacions sobre Rodalies

El Govern manté la incògnita sobre la possible compareixença de Salvador Illa al Parlament durant el ple d'aquest dimecres tal com li demana Junts. Els de Puigdemont ja han anunciat que demanaran una alteració de l'ordre del dia del ple per forçar-lo a donar explicacions sobre la situació de caos de Rodalies si no ho fa a petició pròpia.

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, defensa que "és inadmissible que no doni la cara i estigui desaparegut".

00.51 min Junts forçarà la compareixença d'Illa pel caos de Rodalies

El Govern dona llargues Si la petició de Junts tira endavant, segons el reglament del Parlament, el president té un mes per comparèixer. Des de l'executiu català asseguren que Salvador Illa atendrà totes les peticions d'explicacions, però no deixen clar si serà aquest mateix dimecres. 01.54 min Junts vol forçar la compareixença d'Illa pel caos de Rodalies La portaveu i titular de Territori, Sílvia Paneque, ha assenyalat que ella mateixa va demanar la setmana passada la compareixença en comissió parlamentària per aquest tema, que el Govern atendrà la petició de celebrar un Ple monogràfic sobre Rodalies, i que avui dia són aquestes dues peticions les que s'atendrà. "El que passarà demà ho veurem demà", ha contestat a la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu. 00.55 min El Govern dona llargues sobre la compareixença d'Illa per Rodalies Tot i això, la portaveu ha retret a Junts ara tingui "tantes presses" quan, segons els ha recordat, "han gestionat i tingut la titularitat del servei durant molts anys".

Obres de gran complexitat Sobre les incidències, ha afirmat que durant la setmana passada es van produir "un cúmul de circumstàncies" que va fer que la Generalitat activés, textualment, totes les alarmes i convoqués reunions amb Renfe, Adif i el Ministeri de Transports per a un seguiment diari, i ha avisat que les pròximes intervencions en la xarxa seran d'alta complexitat. La Generalitat pacta amb Adif i Renfe millorar la informació i l'atenció als usuaris "Venen obres d'altíssima complexitat, com el desdoblament de l'R3 i, per tant, és necessari que tots coneguem els impactes que pot tenir i, sobretot, com els dic, com es poden minorar aquests impactes o com es pot atendre de millor manera a l'usuari", ha valorat.