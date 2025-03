Horari i on veure a TV la tornada de les semifinals de la Copa de la Reina entre Barça i Reial Madrid

Aquest dimecres, 12 de març, a les 19 h, Futbol Club Barcelona i Reial Madrid Club de Futbol Femení juguen la tornada de les semifinals de la Copa de la Reina 2024-2025 a l'Estadi Johan Cruyff.

Al partit d'anada de l'eliminatòria, que es va disputar dijous passat a l'Estadi Alfredo Di Stéfano, les blaugrana van superar les blanques per 0 gols a 5. Un hat-trick de la davantera polonesa Ewa Pajor i un doblet de l'extrem espanyola Salma Paralluelo van donar el triomf a l'equip dirigit per Pere Romeu. El conjunt de Toril va xutar més vegades a porteria, però Catalina Coll i les seves companyes van aconseguir deixar la seva porteria a zero.

Les jugadores del Barcelona celebren un dels gols que van marcar a l'Estadi Alfredo Di Stéfano.

La màxima golejadora de la Copa de la Reina és Pajor, amb 7 gols, més de la meitat dels que ha fet l'equip a la competició. Als quarts de final, el Barcelona va superar el Madrid Club de Fútbol Femenino a domicili per un ajustat 1 a 2. El Reial Madrid també va haver de suar de valent per aconseguir el bitllet per semifinals, i va eliminar a la Reial Societat a la pròrroga per 3 a 1.

A la lliga, el Barça va primer classificat amb 57 punts i només registra una derrota, la del passat 1 de febrer contra el Levante, que ara es troba a la penúltima posició. Per la seva banda, el Madrid va segon, ben a prop, amb 52 punts, però encara no ha sigut capaç de guanyar al seu màxim rival. Pajor lidera la taula de golejadores amb 16 gols i la migcampista del Madrid, Caroline Weir, és la segona màxima assistent de la competició, seguida per Alèxia Putellas.