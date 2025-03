El Govern es compromet a millorar la informació de Rodalies

El Govern es compromet a millorar la informació als passatgers de Rodalies quan hi hagi incidències durant aquest mes de març. És el que ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després d'una nova reunió amb el director de Rodalies, Antonio Carmona, i el Comissionat pel traspàs de la infraestructura, Pere Macias. Una trobada que s'ha fet al Centre de Gestió d’Operacions, a l’estació del Clot-Aragó.

Paneque ha dit que s’està intentant que “sigui el més ràpid possible” i ha insistit a donar resposta “amb la màxima celeritat”. Alhora, ha apuntat que sí que es pot avisar “a temps real” per valorar les “alternatives” de viatge. En aquest sentit, Paneque ha admès que “hi ha un recorregut” per millorar aquesta prestació.

“🚆 El Govern busca solucions per millorar la informació als passatgers afectats per les incidències de #Rodalies | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/ilt9LtbyM8 pic.twitter.com/7ViTaDQw2A“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 10, 2025

Convocatòria de vaga pel 22 Per la seva banda, diverses plataformes d'usuaris de RENFE han convocat protestes per al pròxim dia 22 a estacions de trens de Catalunya, per reclamar solucions immediates a les incidències que pateixen diàriament a l'hora d'agafar aquest mitjà de transport. 01.13 min Convoquen manifestacions a les estacions de tren pel 22 de març Al Cafè d'Idees, la portaveu de plataforma per la 'Dignitat a les vies', Anna Gómez, valora positivament els avenços, però assegura que, de moment, mantenen la protesta. "S'ha de complir i l'usuari ve molt matxacat", ha advertit. “Anna Gómez, portaveu de la plataforma @dignitatavies, valora positivament l'acord Generalitat-Renfe-Adif, però alerta:



🗣️ "S'ha de complir i l'usuari ve molt matxacat" pic.twitter.com/uUnVbGyvN6“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 10, 2025 Els convocants de la protesta del dia 22 informaran aquest dimecres dels actes que programaran i les estacions de trens on faran les concentracions.

Responsabilitats polítiques En clau política, ERC, Comuns i CUP han registrat una petició per celebrar un ple monogràfic al Parlament sobre Rodalies, que ara haurà de validar la Junta de Portaveus. La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat també al Cafè d'Idees que es renovin els equips d'Adif arran del caos ferroviari a Rodalies. Albiach ha defensat que han de ser capaços de solucionar les incidències i considera que el ministre de transports, Óscar Puente, hauria de donar explicacions. Jéssica Albiach demana dimissions a Adif pel caos a Rodalies Junts per Catalunya avisat el PSOE que no negociarà els pressupostos de l'Estat "fins que l'Estat no pagui tot el deute que té pendent amb Catalunya", que ha xifrat en 50.000 milions d'euros, amb dades de la comissió sobre el deute històric del Parlament. Així ho ha assegurat el vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, que ha denunciat les xifres d'execució pressupostària a Catalunya en comparació amb altres comunitats com Madrid. 01.38 min L'oposició demana responsabilitats pel caos de Rodalies