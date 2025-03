Els embassaments de les conques internes creixen 8,5 punts

La borrasca 'Jana' ha fet repuntar els embassaments de les conques internes en el moment més crític de la sequera. En una setmana, han crescut del 31,1% al 39,6%, el doble que fa un any, i ara l'aigua embassada s'enfila a més de 275 hm 3; des de l'estiu de 2022 que no vorejaven el 40% de la capacitat. A més, s'ha superat el pic de reserves registrades el 2024, després d'una primavera plujosa.

La pujada s’ha produït sobretot entre dissabte i aquest dilluns al matí, quan les pluges han estat més intenses i han regat les capçaleres dels rius que alimenten els diferents pantans. Ja diumenge s'havia registrat un important increment de quatre punts, però l'Agència Catalana de l'Aigua advertia que seguiria augmentant el volum.

Les pluges van fer superar els llindars de perill o alerta del Llobregat a Guardiola de Berguedà (168 m³/s); del riu Congost a la Garriga (86,2 m³/s); del riu Fluvià a Olot (55 m³/s); de la Muga a Sant Llorenç (160 m³/s); de la Tordera a Fogars de la Selva (190 m³/s); i del Ter a Sant Joan de les Abadesses (111 m³/s) i Ripoll.

Els pantans que més crescuda han experimentat de tot Catalunya han estat el Darnius-Boadella, a l'Alt Empordà, que ha escalat del 16,8% al 30,5%, i Sau, del 6,7% al 21,8. Però tots s’han beneficiat: el de Foix passa d’un 92,5% de reserves a apropar-se a la seva màxima capacitat (98,7%); Riudecanyes creix un punt i mig (fins al 25,4%); Sant Ponç, del 56% al 58,1%; i el de Siurana, el que menys, arriba al 10%.

El Darnius-Boadella dobla les reserves

El pantà Darnius-Boadella ha duplicat les reserves en només una setmana i supera el 30%, quan abans estava pràcticament al seu mínim. D'aquest i de l'aqüífer Fluvià-Muga beuen els 12 municipis de l’Alt Empordà que, des de fa mesos, estan en estat d'emergència per sequera 1.

Feia 5 anys que no hi havia una aportació tan important d'aigua. El color marronós que ofereix ara l'embassament són els sediments que han arrossegat els dos rius que hi conflueixen: la Muga i l'Arnera que feia mesos que estaven secs i aquest cap de setmana han baixat amb molt de cabal.