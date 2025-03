La borrasca 'Jana' deixa pluges abundants i creixen rius i embassaments

Dies grisos i plujosos per la borrasca ‘Jana’, que han estat beneficiosos per als rius i embassaments de tota Catalunya. Diversos municipis han acumulat més de 100 mm de pluja des de dijous al massís del Port, al Montseny i a bona part del Prepirineu i del vessant sud del Pirineu, i s’espera que el seu volum continuï augmentant.

Sobresurten també els 62 litres de Cerdanyola del Vallès, els 54 de Sant Feliu de Pallerols, els 52 litres d’Ascó, els 51 d’Albanyà i els 50 litres de Viladrau, segons les estacions del Meteocat i Meteoclimatic.

Al llarg del diumenge, rius i torrents han multiplicat el seu cabal, mentre que els embassaments de les conques internes han passat d'estar al 31,4% a 34,4% d'un dia per l'altre.

Fins al moment, no hi ha hagut danys importants ni ferits. El telèfon d’emergències 112 ha rebut 348 trucades per l’episodi de pluja, sobretot per petites inundacions, retirada de branques i arbres caiguts, i esllavissades, però sense cap incidència rellevant.

Protecció Civil demana als ciutadans que evitin acostar-se a rieres i barrancs, ja que l’aigua pot arrossegar persones i vehicles. Alhora, recorda que, amb pluges intenses, cal ser molt prudents en les activitats a l’exterior i en els desplaçaments per carretera.

Sis carreteres afectades per neu i una per una esllavissada

“D’incidències destacades no en tenim. L’episodi de pluges ha estat generalitzat, com estava previst, i només s’han registrat intensitats de precipitació destacables a localitats com Terrassa, amb 20 litres en mitja hora”, ha precisat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé.

La GI-542 es troba tallada entre Osor i Sant Hilari Sacalm (Selva) per una esllavissada, amb la C-63 com a via alternativa, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). En paral·lel, també hi ha una carretera tallada per neu (la BV-4024 al Coll de Pal) i cinc més on és necessari l’ús de cadenes, entre les quals hi ha la C-28 al Port de la Bonaigua, la C-142b d’accés al Pla de Beret i l’N-260 al Port del Cantó.