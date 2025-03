Informació confidencial: els perills de no eliminar-la bé i com fer-ho de la forma més segura

Fa uns dies van multar un club esportiu de Vigo per llençar una caixa amb documents d'informació personal dels socis al contenidor. Al carnestoltes de Lleida, un home va alertar que una carrossa d'una escola llençava confeti fet amb documents que contenien dades personals de menors. El càstig per no destruir adequadament documentació privada de tercers pot ser de fins a 3.000 euros. L'advocat expert en protecció de dades, Víctor Roselló, explica a 'L'Altaveu' els riscos de no eliminar bé els confidencials i recomana la manera més segura de destruir documents amb informació delicada.

Carn per a delinqüents i ciberdelinqüents Quan no eliminem correctament informació confidencial correm el risc de ser víctimes del 'trashing', una tècnica utilitzada per delinqüents i ciberdelinqüents que consisteix a buscar dades personals a la brossa. L'obtenció d'aquests documents privats els dona via lliure per suplantar identitats, extorsionar, robar diners del compte bancari o cometre de delictes en nom d'un altre. Recorda que en cas de ser víctima d'estafa digital pots demanar ajuda al telèfon 017. Gràfic explicatiu sobre el 'trashing', al programa 'L'Altaveu'.