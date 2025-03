L'arquitecta i divulgadora Núria Moliner passa 10 nits a edificis emblemàtics de Catalunya i Balears

Després de fer deu estades en deu edificis emblemàtics, l’arquitecta, divulgadora i música Núria Moliner publica el llibre ‘Deu cases deu nits’. Es tracta d’un diari personal de l’autora, en què recull la seva experiència i impressions de passar 24 hores a habitatges únics com la Casa Coderch i la Casa Gomis, a Catalunya, o el taller de Miró, a les Balears.

A ‘Punts de Vista’, programa disponible a RTVE Play, l’antiga col·laboradora Núria Moliner explica que la seva intenció no era fer un assaig sobre arquitectura, sinó escriure un text molt subjectiu i personal: “Em motivava que fos diferent, que connectés amb la gent que hi viu, i explicar les històries que s’amaguen darrere de les façanes, la part més de pell, de sensacions, d’atmosfera que passa dins de les cases”.

Amb aquesta idea al cap, la divulgadora va decidir en quins habitatges volia passar una nit amb la sort que gairebé tots van dir que sí a la seva proposta. “Volia fer un homenatge a l’arquitectura moderna i contemporània, perquè allà també hi ha patrimoni i cultura i en podem aprendre moltes coses”, expressa. “A partir d’aquí, vaig escollir diferents moviments arquitectònics i artístics, arquitectes de renom i altres més desconeguts, i també diferents realitats d’habitatges, que crec que és un tema que cal posar sobre la taula”, continua.

El problema de l’habitatge

A ‘Deu cases deu nits’, Núria Moliner també parla de dos edificis de gran interès arquitectònic i artístics en dues situacions en contra dels seus valors. La Casa Burés, edifici modernista rehabilitat en mans d’un fons inversor, i la Casa Coderch, que es pot llogar a través de la plataforma AirBnB: “No combreguem amb el tema d'especular amb l'habitatge, però està bé debatre d’aquestes contradiccions”.

“S’ha de reivindicar l’habitatge com a dret“

En aquesta línia, com a arquitecta i entesa en la matèria, l’autora raona a ‘Punts de Vista’ sobre com es podria resoldre el problema actual de l’habitatge que tant ens preocupa avui dia. “D’entrada, s’ha de reivindicar l’habitatge com a dret, com una necessitat bàsica, i no com a un bé d’inversió”, assenyala. “S’ha de fomentar i crear molt més habitatge públic, apostar per altres models, com el cooperatiu en cessió d’ús com La Morada, i regular per protegir aquest dret”, sentencia.

La Casa Horitzó, a la Vall de Bianya, o la Casa Gomis, dins del paratge protegit de la Ricarda, són altres dos dels edificis inclosos a ‘Deu cases deu nits’, editat per Ara Llibres, dels quals l’arquitecta també parla al programa.