Rigoberta Bandini y Carmen Lancho estrenan "Aprenderás", una canción convertida en lección de vida

Aprender. A veces sucede sin darte cuenta; otras requiere un gran esfuerzo. Pero cada día sumamos una lección nueva. Porque la vida no pregunta, simplemente avanza y nos obliga a entender y asumir. En ocasiones duele, en otras libera y hasta se convierte en algo rentable. Se monetiza. Esto es justo lo que cantan Rigoberta Bandini y Carmen Lancho en su nueva canción, "Aprenderás".

Y lo hacen con conocimiento de causa. El tema, que han presentado y estrenado juntas en Las mañanas de RNE con Josep Cuní, no solo es una reflexión sobre los altibajos de la vida. Es el resultado de una conexión instantánea y una filosofía compartida.

16.03 min Rigoberta Bandini y Carmen Lancho estrenan la canción 'Aprenderás'

"Componer para mí es muy terapéutico. Es como un reciclaje”, explica Rigoberta con el apoyo de Carmen. "Nos entendimos muy bien porque encontramos conexiones en nuestro pasado y presente, pero sin olvidar serle fiel al momento que estás viviendo. Como artista, no puedes huir de eso", añade Rigoberta.

Por eso, aunque el lanzamiento de "Aprenderás" en vísperas del 8M no fuera algo premeditado, a la catalana casi le resulta inevitable. "Nunca me va a parecer malo que mis canciones sean himnos feministas, pero nunca voy a componerlas considerándolas como tal porque entonces me saldría un anuncio de Ausonia. Que la gente las convierta en eso es un regalazo, pero yo las compongo desde un lugar más naíf", explica Bandini.

"Mis canciones tienen un punto de diario personal y también de las realidades que me rodean. Todo me inspira para escribir", reconoce además la catalana, a la que Carmen le remata la frase. Porque ambas lo ven igual. La música para ellas es sanadora.

"Antes de conocerla, componía de manera terapéutica, sin presión para ver que salía y sin la pretensión de enseñárselo a nadie", revela Carmen al respecto. Era algo por y para ella. Para crecer y evolucionar como persona. Un aprendizaje.

Con tanto en común, era solo cuestión de tiempo que sus caminos se cruzaran. Más tarde o más temprano iba a suceder. Así que, ¿para qué esperar? C. Tangana lo sabía mejor que nadie. "Pucho escuchó mis temas que no habían salido todavía, le gustaron y me conectó con Paula", recuerda la artista de jazz. Para El madrileño, no había duda: Rigoberta y Carmen tenían que colaborar.

"C. Tangana me envió el perfil de Carmen, me dijo 'mira esta tía, qué guay, creo que podéis conectar muy bien', me enseñó algunas canciones suyas, quedamos para componer en Barcelona y fluyó muchísimo", apunta la intérprete de "Ay mamá".

Así, con "Aprenderás" ya publicado y una conexión innegable entre sus autoras, la pregunta surge sola: ¿habrá más colaboraciones? "Suena muy cursi, pero nos queremos. Hacer una canción juntas une mucho. La vida es muy larga y seguro que nos encontramos en el estudio para escribir la una para la otra, para ayudarnos o para lo que sea", señala Rigoberta Bandini.