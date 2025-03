Miguel Gila (1919-2001): "¡Que se ponga!"

"Creo que mi humor es muy claro. No a las injusticias, no a las guerras, no a los dictadores, no a los que humillan a la gente menos pudiente". Así definía Miguel Gila su forma de hacer las cosas, convencido de que el humor es "la maldad de los hombres vista desde los ojos de un niño". Y desde esos ojos, echamos la vista atrás en Memoria de delfín para recordar al actor y humorista, nacido en Madrid el 12 de marzo de 1919.

Arturo Martín lo hace en compañía del humorista, presentador y escritor Juan Carlos Ortega, coautor de Miguel Gila, vida y obra de un genio (2011, Editorial Libros del Silencio). También interviene Óscar Lasarte, protagonista de ¿Es el enemigo? La película de Gila, nominado a Mejor Actor Revelación en la pasada edición de los Goya. Juntos repasamos la vida y obra de un hombre considerado el padre del monólogo, siempre con su teléfono a mano, que comenzó dibujando historietas, y que terminó en la gran pantalla, en películas como El Ceniciento y El hombre que viajaba despacito.

Óscar Lasarte

Además, regresamos a 1950, el año en el que Gila se sube por primera vez a un escenario. Fue en el cine Barrueco de Zamora, dentro de un espectáculo solidario.

Desgraciadamente, aquellos meses también pasaron a la posteridad por el comienzo de una Guerra, la de Corea y, en la cara buena, la puesta en marcha de la Unión Europea, como recuerda Mara Peterssen.

Escena de la película 'Click'

En el capítulo de inventos, Patricia Costa nos cuenta que nacía entonces el mando a distancia, creado por la compañía americana Zenith.

No falta a la cita nuestra actriz favorita, Pastora Vega, y David Zurdo, por su parte, rescata un Stradivarius hallado en Almadén (Ciudad Real), protagonista de su 'Historia Mínima'.

En último lugar, JPelirrojo nos transporta a la inauguración de un legendario estudio de música, el de Sam Phillips, en Memphis.