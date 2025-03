El cofundador d'Apple, Steve Wozniak, sobre la influència de Trump i Musk: "No m'agrada el que està passant"

El Talent Arena del Mobile World Congress (MWC) ha demostrat que ja no vol ser només un satèl·lit del gran esdeveniment tecnològic, sinó consolidar-se com un fòrum amb identitat pròpia. I ho ha fet amb convidats de pes: el cofundador d'Apple, Steve Wozniak; l'excampió mundial d'escacs i referent global en IA, Garry Kasparov; i la directora científica de decisions de Google, Cassie Kozyrkov, qui oferirà una conferència aquest dimecres.

El “Mag de Woz” ha llançat una declaració contundent en un moment polític convuls amb Donald Trump a la Casa Blanca. En ser preguntat sobre les polítiques del president dels EUA i el creixent poder d'Elon Musk, fundador de Tesla i amo de X, Wozniak ha estat categòrica: “No m'agrada el que està passant".

Steve Wozniak, contrari a l'entrada d'empresaris com Elon Musk en política.



El cofundador d'Apple afirma que un govern s'ha de gestionar com un negoci, però que "no és el cas de Musk"



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 4, 2025

Critica el rumb de la presidència i defensa que les habilitats necessàries per a dirigir una gran empresa tecnològica “són diferents” de les que requereix governar un país. "A vegades pot tenir sentit portar un govern com un negoci, però no veig que això estigui passant en el cas de Musk. Quan portes una empresa has de buscar consensos, compartir i negociar amb els treballadors, i no dius tothom fora i a començar de nou".

La regulació de la IA enfronta als EUA i la UE En el marc del congrés, aquest dilluns han quedat en evidència les diferències entre els Estats Units i la Unió Europea sobre la regulació del sector tecnològic. El debat ha enfrontat al president de la Comissió Federal de Comunicacions, Brendan Carr, i a la vicepresidenta de la Comissió Europea i responsable de sobirania tecnològica, Henna Virkkunen. Carr ha criticat la Llei de Serveis Digitals de la UE, assegurant que podria restringir la llibertat d'expressió de les empreses tecnològiques estatunidenques. “És incompatible amb la llibertat d'expressió als EUA”, ha afirmat, lamentant que les companyies estatunidenques sofririen un “tracte desigual” a Europa. Virkkunen, per part seva, ha defensat la legislació, subratllant que l'objectiu no és només reduir la càrrega reguladora, sinó també protegir els consumidors i garantir la competència en el mercat europeu.

Llegim a una persona o a un robot? Wozniak també ha abordat la regulació de la intel·ligència artificial. Proposa que els textos generats amb IA incloguin informació clara sobre el seu origen: quin tipus d'IA els ha produït, amb quines dades ha estat entrenada i quina és la seva font. “Això ajudaria a determinar si la informació és fiable o no”, ha explicat. No obstant això, adverteix que, més enllà de la regulació, els usuaris han de desenvolupar pensament crític: “Si no posem en dubte el que llegim, perdem la nostra capacitat de raonar”, adverteix. 00.40 min La intel·ligència artificial protagonitza el Talent Arena del MWC D'altra banda, reconeix que la IA podria ser un bon reporter, la qual cosa representa “un problema que, almenys, hem de tenir present”. Així i tot, sosté que la gran diferència entre humans i màquines és la creativitat. De fet, es declara un entusiasta del cervell humà i confessa que va utilitzar un nom fals per a estudiar psicologia.

Kasparov: “La IA no reemplaça, ens fa més intel·ligents” Garry Kasparov també ha pujat aquest dilluns a l'escenari del *Talent Sorra amb un missatge clar: la intel·ligència artificial no ha de generar por, sinó ser aprofitada. “Les màquines han de fer-nos més intel·ligents perquè no siguem reemplaçats”, ha afirmat. L'excampió d'escacs ha evitat predir quines ocupacions desapareixeran en el futur, però ha recordat que molts dels treballs actuals ni tan sols existien fa 20 anys. També ha insistit en la necessitat de transformar l'educació, prioritzant l'aprenentatge sobre la memorització.

Collboni anuncia una mesura per implementar, regular i impulsar la IA a Barcelona.



"Tant des del punt de vista de la gestió pública com per potenciar l'ecosistema emprenedor i econòmic"



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 4, 2025