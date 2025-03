Xabi "Jabato" López, Sol en 'Valle Salvaje': "Haber vencido al miedo es mi mayor tesoro"

Sol ha sido un enorme descubrimiento para la audiencia de 'Valle Salvaje'. Tanto como el actor que le da vida, Xabi "Jabato" López, que comparte muchos atributos con el personaje: la sensibilidad, la cualidad reflexiva y el carácter afable que ha hecho que se haga querer dentro y fuera de la pantalla.

Hoy, el actor se despide de la serie diaria de La 1, que se reinventa y cambia de horario a las 16.15h. Nos cuenta que se lleva un enorme aprendizaje, "más por la parte humana que por la parte actoral".

Superar las inseguridades y vencer el miedo "Yo entré con ciertas inseguridades y he ido creciendo dentro de esta serie, con el apoyo recibido y yo conmigo mismo", dice Xabi "Jabato" López en la emotiva entrevista de despedida de 'Valle Salvaje'. "Estoy muy contento de lo aprendido, de todo lo que me han dado y lo que he dado. Ha sido un proceso generoso y bonito". "Me acuerdo perfectamente de cuando recibí ese mensaje de que yo iba a entrar en 'Valle Salvaje'. Me llamó mi representante y me dijo: 'oye, Sol'. Colgué y me puse a llorar. Estaba en un momento muy vulnerable, llevaba tiempo sin trabajar y entré con mucho miedo. Haber vencido el miedo ha sido mi mayor tesoro en este rodaje. Espero que la rueda siga rodando, yo siga rodando", dice.

Encontrar a Sol, un proceso íntimo y personal Xabi se lanzó de cabeza a interpretar al personaje sin una enorme investigación previa: "Me lo preparé poco. No sabía lo que se necesitaba. Cuando entré la máquina ya estaba funcionando, todo estaba moviéndose y yo me sentí un poco descolocado. Caí del avión sin paracaídas. Sí tenía una vaga intuición de lo que podía ser Sol, y me agarré a eso", explica. "Por otra parte, me he dado cuenta de que Sol estaba en mí. Soy sol yo, de alguna forma, como Miguel Ángel decía eso de que la escultura está en el mármol y simplemente tienes que quitarle lo sobrante", explica.

¿Cuánto de Xabi tiene Sol? El personaje es uno de los favoritos de la audiencia, que sin duda van a echar de menos su presencia en pantalla. En parte gracias a la personalidad que le ha conferido el autor. "Todos los personajes que me voy encontrando son un aprendizaje, para ir conociendo partes de mí". "También soy diferente a él: una persona muy dicharachera, espontánea, muy alegre. Esa parte seguramente no se ha visto tanto", dice.

Su relación con Emma Guilera, su Bárbara "En este rodaje son tantas las personas de las que me he enamorado...", dice Xabi, que no es capaz de enumerarlas todas. Pero sí destaca a su compañera, la persona con la que más escenas ha compartido: "Emma Guilera, la señorita Bárbara, es con quien más he compartido rodar, más nos hemos mirado a los ojos y más hemos tenido que mirarnos dentro. Es una mujer maravillosa y he tenido la oportunidad de conocerla". "A Miren Arrieta (Mercedes) y María Redondo (Matilde) las conocía de antes, son amigas de hace tiempo y es una suerte. Pero he hecho grandes amistades, hay gente muy maravillosa en este rodaje. Es lo más grande que tiene 'Valle Salvaje'".

Un gran adiós con una secuencia de acción Quizá lo más doloroso sea la manera en que Sol se despide de la serie: traicionado por su mejor amigo, Eustaquio, interpretado por el actor Josh Climent. "Fue una secuencia muy divertida de grabar. Se trabajaban otros géneros, casi rozaba la acción". "Fue un día de rodaje duro, hacía mucho frío, mucho viento... cuando no rodábamos se hacía duro, pero rodando era guay, le daba esa épica brutal. El viento movía el pelo, la ropa... fue muy emocionante", recuerda. "Ese día rodé tanto la traición de Eustaquio como el adiós de Bárbara".