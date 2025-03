'Valle Salvaje' se renueva y cambia de horario: nuevas tramas y cuándo verla

La ficción diaria va a seguir siendo la gran apuesta de las tardes de La 1: ese es el mensaje con el que nos ha dejado la rueda de prensa 'Historias que hacen historia' dedicada a Valle Salvaje y La Promesa. Y es que Valle Salvaje cambia de franja para su segunda temporada, y el tráiler nos anuncia que vienen curvas.

¿Quién se casa? ¿Quién muere? ¿Quién se marcha? Analizamos todas las pistas que nos han dejado estas primeras imágenes.

La suya no es la única pareja que podría estar en crisis. ¿Quién es la misteriosa joven que irrumpe en el baile , dejando boquiabierta a Bárbara y patidifuso a Leonardo?

¿Victoria, la nueva duquesa de Valle Salvaje?

En el vídeo también vemos cómo el duque propone matrimonio a Victoria. La actriz Sabela Arán se mantiene misteriosa: "La pregunta la hizo. La hizo, ¿verdad? Pues ya veremos la respuesta". Su compañero José Manuel Seda bromea: "Llevas cien capítulos queriéndote casar conmigo, no me irás ahora a decir que no".

Lo que está claro es que el enlace encontrará un obstáculo con nombre propio: Mercedes. "Es la mayor pesadilla para Mercedes que estas dos personas se comprometan, porque la única razón por la que ella sigue en el valle es la promesa que le hizo a su hermana", dice la actriz Miren Arrieta. "Esta temporada estará muy centrada en evitar que la boda ocurra".