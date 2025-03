Marcelo le da donde duele a Broncano con su regalo en La Revuelta | Mira el programa completo

Quién le iba a decir a David Broncano que su primera entrevista con una auténtica leyenda del Real Madrid se iba a gestar en un paseo nocturno por la capital. El exfutbolista Marcelo, considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, abordó al presentador por la calle junto a sus amigos para pedirle una invitación a La Revuelta. Y no es de extrañar, porque el exjugador se lo ha pasado en grande: “Me lo estoy pasando de puta madre, qué a gusto estoy, te lo juro”, ha manifestado en varias ocasiones.

Eso sí, no podía faltar un poco de pique entre madridista y colchonero, más aún a las puertas del derbi madrileño en octavos de final de la Champions League. El jugador hispano-brasileño ha aprovechado su paso por La Revuelta para hacerle entrega al presentador de un regalo muy especial para ambos, pero por motivos distintos. Y Broncano, que siempre guarda un as bajo la manga, ha respondido poniéndole al defensa un vídeo con los mejores regates que le hizo Messi en sus muchos enfrentamientos.

Marcelo empezó con mal pie con Cristiano Ronaldo

Recién retirado del fútbol profesional, el que fuera lateral izquierdo del Real Madrid tiene más tiempo libre y ha comentado que uno de sus entretenimientos es ver La Revuelta. Y lo ha demostrado haciendo varias referencias a momentos de la temporada, como la volea de la futbolista Vicky López, que él mismo ha emulado, o la afición de David Broncano por el Atlético de Madrid: “Siempre hablas muy bien del Atleti y mi intención es que hables también un poco bien del Madrid”, ha apuntado Marcelo antes de hacer entrega de su regalo envenenado: la camiseta de celebración de la undécima Champions League del Madrid, conquistada en Milán, en 2016, frente al club rojiblanco. Juntos han recordado la remontada de los blancos en la décima, en Lisboa, con el gol de Ramos en el minuto 93: “Vi a gente del Atleti abriendo botellas de champán, y no en el público”, ha comentado Marcelo. Sin embargo, ha reconocido que en la final de la undécima tuvo miedo tras el empate del Atlético: “Pensé: el fútbol va a equilibrar lo de la décima… pero no”.

Para añadirle picante a la broma, el lateral ha recordado que también tuvo tensiones en sus primeros encuentros con uno de sus grandes compañeros, Cristiano Ronaldo. En un duelo entre las selecciones de Brasil y Portugal, “él me dio con el codo, yo le di una patada, me cogió del cuello y me encaré”, envalentonado por ver llegar a sus compañeros de la Canarinha. El destino quiso que, apenas unos meses después, el Real Madrid anunciase el fichaje de CR7, con quien Marcelo pasó a tener una magnífica relación: “en los entrenamientos también nos cogíamos del cuello muchas veces”, ha bromeado”. De hecho, ante la pregunta sobre si Messi es el mejor jugador de la historia, el exmadridista ha equiparado al que fuera su compañero en el club blanco: “Somos unos afortunados de haber vivido la época de Cristiano y Messi, mucha gente les compara y se olvida de disfrutar, pero yo he tenido la suerte de formar parte de eso”.