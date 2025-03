El exmadridista Marcelo lanza una "pulla" a Morata en La Revuelta

Recién retirado del fútbol profesional, Marcelo ha sido el primer madridista invitado en La Revuelta y ha demostrado ser seguidor del programa. Además de hacerle a David Broncano un regalo envenenado, el exjugador del Real Madrid se ha enfrentado a Las preguntas clásicas y al reto de la volea con pase del presentador.

Una de sus ocupaciones desde que ha colgado las botas es la agencia de representación de jóvenes promesas del fútbol, a quienes aconseja y guía para que no olviden que hay vida más allá del fútbol. “Hay gente que no tiene noción del dinero, no puedes gastar más de lo que ganas”, ha explicado Marcelo, que ha asegurado ser muy afortunado por haber tenido “personas espectaculares” a su lado: “es básico escuchar un “no”, y el futbolista no está acostumbrado”.

Un vínculo especial con Roberto Carlos y bromas sobre Morata A lo largo de sus 16 temporadas en el Real Madrid, Marcelo se convirtió en uno de los jugadores con más títulos del club merengue. Una carrera tan dilatada que le permitió convivir con leyendas y figuras históricas de varias épocas: “coincidí dos meses con Ronaldo, entrenar con él fue un regalo, también con Raúl, Michel Salgado, Guti, Roberto Carlos…”. Con este último apenas compartió unos meses en la plantilla madridista, ya que, a sus 18 años, llegó como sustituto del legendario lateral izquierdo. Sin embargo, lejos de recibirle con reticencias y orgullo, su ídolo le ayudó mucho a su llegada a España junto a su novia, su mejor amigo y su abuelo: “Mis primeras navidades aquí las pasé con él en su casa”. Ya en los últimos años, Marcelo formó parte de una de las generaciones más exitosas del madridismo. Con cinco Champions League en su haber, solo se superan compañeros como Carvajal y Luka Modric, que siguen en activo, Toni Kroos, recientemente retirado, o el ya fallecido Paco Gento. Aunque Marcelo se declara “madridista a muerte” y apuesta por los blancos en el duelo de octavos de final de Champions League contra el Atlético de Madrid, Broncano ha querido saber si recordaba a alguno de su larga lista de compañeros que no fuera merengue de corazón. Y, al ser preguntado por Morata, el ex lateral izquierdo ha bromeado con las conocidas declaraciones del delantero y capitán de la selección española: “¿Pero Morata tiene equipo? Que está para allá y para acá. Ay, Moratita, yo creo que es del Madrid”, ha comentado entre risas. ““

¿Cumplirá Broncano la petición de Marcelo? Aunque está “jubilado”, Marcelo ha explicado que sigue manteniendo contacto habitual con el presidente Florentino Pérez, al que ha definido como “muy cariñoso” con su familia, con sus dos hijos ya como jugadores de las categorías inferiores. También sigue hablando de vez en cuando con el exfutbolista culé Gerard Piqué, que fue invitado de La Revuelta, también recientemente retirado. Y, además de gestionar su agencia de representación y sus diversas impresas, salir a cenar y tomar algo con su mujer y jugar pachangas de fútbol, una de las ocupaciones de Marcelo está siendo ver el programa de David Broncano. La conexión entre el invitado y el presentador ha sido inmediata: tras el intercambio de troleos y regalar la camiseta del Real Madrid a Broncano, Marcelo no ha dejado de reír a carcajadas y ha asegurado estar pasándolo “de puta madre, muy a gusto”. Incluso el perro cojín del sofá le ha recordado a su perro, Café, al que rescató de las calles de Brasil durante un torneo de su hijo pequeño. Y, después de dar la enhorabuena al programa, el exjugador se ha despedido pidiéndole un favor muy específico a David Broncano: “he visto que no sigues a nadie en Instagram, podías seguirme, al menos, hasta el partido de mañana”. ¿Cumplirá el presentador con su promesa? 01h 17 min La Revuelta | Marcelo tiene una petición especial para Broncano

Marcelo Vieira, quizá el mejor lateral izquierdo de la historia Marcelo Vieira da Silva Júnior nació en Río de Janeiro en 1988 y a los 13 años ya formaba parte de las categorías inferiores del Fluminese. Gracias al apoyo económico de su abuelo pudo continuar jugando al fútbol hasta que en 2006 recibió la llamada del Real Madrid. Marcelo se enfrentaba al dificilísimo desafío de suceder en la posición de lateral izquierdo a su compatriota Roberto Carlos, futbolista histórico que marcó una época en el club blanco. Pero terminaría lográndolo con creces. Considerado uno de los mejores jugadores de la historia del madridismo, el brasileño disputó 546 partidos a lo largo de 16 temporadas como madridista, el segundo extranjero con más encuentros oficiales en el club, sumando 38 goles y 25 títulos. A su salida del Real Madrid en 2022, el lateral era el jugador que más títulos había conquistado hasta la fecha, aunque posteriormente le superarían Luka Modric (27), Dani Carvajal y Nacho Fernández (26). Su proyección ofensiva convirtió a Marcelo en una pieza determinante en el equipo merengue y le ha llevado a estar considerado por muchos como el mejor lateral izquierdo de la historia, superando incluso a su antecesor en el puesto. 00.58 min Marcelo amplía su leyenda en su adiós al Real Madrid Además de las cinco Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, seis ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España que le convirtieron en leyenda en el Real Madrid, Marcelo se colgó con la selección brasileña la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el bronce en los de Pekín, y ganó una Copa Confederaciones. Además, levantó también el Campeonato Carioca a su regreso a Fluminese en 2023.