L'escriptora Empar Moliner: “Soc una procrastinadora social”

Cuiners creatius, enginyers analítics, advocats persuasius, artistes amb un gran món interior... Cada professió va associada amb una sèrie de percepcions i d’estereotips, però sempre hi ha algú que no acaba d’encaixar en aquest cànon. És el cas de l’escriptora i periodista Empar Moliner, que trenca amb el clixé de caos i desordre que s’acostuma a tenir dels escriptors.

Moliner, Premi Ramon Llull 2022, conversa a ‘Mapes Mentals’ sobre la procrastinació, l’hàbit de deixar per a més endavant aquelles activitats o situacions que s’han d’atendre i substituir-les per d’altres més “agradables”. Tal com explica a la presentadora del programa, Ana Boadas, en la feina és molt metòdica i compleix sempre els horaris que s’autoimposa per treballar. Tot i això, al mateix temps confessa que hi ha algunes tasques que li fan “molta mandra” i que intenta evitar, com fer factures, per exemple. “Prefereixo fregar plats a presentar el llibre d’algú”, admet.

De la mandra per treballar a la mandra social Aquesta fèrria disciplina en l’àmbit professional d'Empar Moliner es “compensa” amb una tendència contrària en les relacions socials. En aquest context, l'escriptora es considera una “procrastinadora” social, és a dir, sovint evita o ajorna trobades amb altres persones, perquè, quan és a punt d’arribar el dia de la cita marcada, sempre pensa que "si s’anul·lés, seria tan feliç!” Però, tot i pensar a cancel·lar-ho no és el mateix que fer-ho, generalment les trobades es mantenen. El que més li costa A Moliner és la sensació de no saber què fer o què dir als actes socials, però reconeix que, en general, les persones li interessen, i que, un cop és a aquestes reunions, s’ho acaba passant bé i s’hi troba a gust en companyia dels altres.