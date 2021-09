Los 5 tips definitivos para lograr unos hábitos de vida saludables

Septiembre y la vuelta al cole marcan una nueva etapa de normalidad, de vuelta a las rutinas perdidas y sobre todo es mes de buenos propósitos. Los excesos del verano se notan y es un buen momento para comenzar a cuidar la dieta. Es un buen momento para pensar de una vez por todas en adquirir unos buenos hábitos de vida para poder olvidarnos para siempre de las dietas, y sobre todo ganar en salud.

Pero, ¿sabes lo que significa realmente tener unos buenos hábitos de vida? Hemos hablado con Andrea Cañas Onzain, especialista en alimentación y nutrición, que nos explica los trucos definitivos para conseguir unas buenas costumbres sin tener la sensación de hacer un gran sacrificio. Si de verdad conseguimos incorporar a nuestra vida un estilo de alimentación saludable, nuestro físico y sobre todo nuestra salud, lo agradecerá.

Cómo lograrlo para los que no saben por dónde empezar

Organización, coge la rutina de organizarte: es la base para conseguir cualquiera de los otros hábitos que quieras incorporar en tu nueva rutina. Lo contrario a la organización es la improvisación y un hábito ha de ser algo que se haga de forma constante.

Se simple y no te compliques: analiza tus intentos anteriores, ¿a que muchas veces has recurrido a cosas no muy sanas porque eran rápidas de hacer? ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido cosas sencillas de las que tirar?

Analiza tus rutinas e introduce un cambio en tu rutina física, algo que antes no hacías, algo es mejor que nada. Es importante hacer ejercicio. La excusa de no disponer de tiempo no vale, ya que existen eficaces rutinas para hacer ejercicio en casa en tres minutos para ponerse en forma y tonificar el cuerpo.

Bebe, bebe y bebe, esto es lo que siempre, pero sabes por qué. No solo para la retención de líquidos, hay muchos procesos corporales que necesitan de una buena hidratación. ¿Sabías que a mucha gente le duele la cabeza por deshidratación leve? ¿Sabías que ayuda a bajar los niveles de ansiedad?

Presta atención a la proteína, ya sea vegetal o animal, es uno de los fallos más habituales. Tendemos a reducir hidratos de carbono, a llenar nuestro plato de verde y colores, pero… ¿Y la proteína? Normalmente es poca, así que prestarle especial atención y no te olvides de ella: los huevos idealmente de dos en dos, raciones de al menos 150g o 200g de media (ojo, depende de cada persona) de carne magra o pescado sin merma, quesos ligeros, mariscos, legumbres, tofu. Hay infinidad de opciones disponibles a nuestro alcance.