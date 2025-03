Les transferències de pares a fills per evitar pagar l'impost de successions

Hi ha una modalitat que consisteix a donar els diners als fills en vida per evitar pagar l'impost de successions. Ara, en funció de quina sigui la quantitat que es vol transferir, s'ha de tributar. Si Hisenda descobreix uns diners sense origen acreditat els pot considerar 'guany de patrimoni no justificat'. L'advocada especialista en successions, Meritxell Gabarró, ho explica a 'L'Altaveu'.

Gabarró explica que no es poden donar diners als nostres fills sense haver de tributar : "A partir del primer euro que em regalen, he de començar a pagar", adverteix l'advocada, però també diu això: "Si em regalen 200 euros pel dia de reis, no pagaré un impost de donacions". Quan un és fill i rep una herència , segons l'especialista, a Catalunya els primers 100.000 euros no s'han de pagar . En canvi, quan es tracta d'una donació , es comença a pagar des del primer euro: "Si a mi la meva mare em regala 10.000 euros i vaig al notari a fer l'escriptura de donació, pagaré impostos per tots aquests diners", diu Gabarró, donant a entendre que no surt a compte fer-ho.

Herència vs. donació

Gabarró afirma que quan es rep una herència es paga el 7%, per tant, si la donació és de 200.000 euros surt més a compte fer la transferència com a donació. Cal recordar que quan es donen béns que no són immobles, com els diners, qui rep la donació ha de declarar l'impost. Tanmateix, si no es vol pagar, una altra opció és fer un préstec que s'ha de liquidar, s'ha de presentar a la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària. "Si la meva mare m'ha deixat 10.000 euros, l'Agència Tributària no em pot obligar a pagar l'impost de donacions amb interessos, recàrrecs i una multa perquè jo ja els he informat", explica l'advocada. Amb aquests 10.000 euros que t'han deixat, no hauràs de pagar impostos, perquè en ser un préstec entre particulars estan exempts de tributar. "El dia que la meva mare falti, si jo encara no he tornat els diners, pagaré impost de successions, per herència", adverteix l'especialista. En definitiva, Gabarró resumeix que no podem anar fent transferències als comptes dels fills i fer veure que no ha passat res.