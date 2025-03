La 'síndrome del cul de l'oficinista': 4 consells d'un fisioterapeuta per evitar-la

Segons l'Institut Nacional d'Estadística passem asseguts 5 hores al dia de mitjana, una xifra que augmenta si treballem davant d'un ordinador. La 'síndrome del cul d'oficinista' són un conjunt de dolors musculars derivats de passar llargs períodes de temps asseguts en la mateixa posició. També es coneix com a 'síndrome del cul mort', perquè els glutis obliden com activar-se després de molta inactivitat. El fisioterapeuta Lluís Puig explica a 'L'Altaveu' les implicacions que pot tenir i com podem combatre-la.

Conseqüències “Quan ens aturem apareixen totes les guixes“ La inactivitat perllongada disminueix la massa muscular, que a llarg termini derivarà en tenir menys força. Puig adverteix que si portem una vida sedentària i ens passem moltes hores asseguts, tot s'atrofia i estem perits per estar en moviment. "Quan ens aturem apareixen totes les guixes", diu el fisioterapeuta. No se salva el cul, que segons l'especialista "és un molt bon estabilitzador del genoll i de la marxa a l'hora de caminar". Igualment, l'expert indica que també es pot veure afectada la columna: "Si som sedentaris i estem una mica passats de pes, estar molta estona assegut comporta un cert greuge". També pot afectar a canells, l'esquena, les cuixes, tota la musculatura cervical i, en definitiva, és multifactorial.

1. Cadira ergonòmica La cadira ha de ser ergonòmica, ajustable en alçada i respatller, oferir un bon suport lumbar i recolza braços. "Hem d'estar en una bona posició a la cadira, si estem molt baixos ens quedaran els braços massa alçats", recomana el fisioterapeuta, i afegeix que la pantalla hauria de quedar a la mateixa altura de la vista.

2. No mirar durant molta estona un punt fix “Quan fixem la mirada, tensem la musculatura“ Un altre aspecte que cal tenir en compte, diu l'expert, és que "quan fixem la mirada, tensem la musculatura". Tal com diu el fisioterapeuta, si proves de fixar la mirada en un punt concret, no podràs moure el cap, la teva musculatura estarà molt rígida. En aquest sentit, és important també moure la vista. El fisioterapeuta Lluís Puig mostra als periodistes Danae Boronat i Marco Chiazza alguns estiraments.

3. Reposapeus “És una eina per ajudar-nos a canviar la postura“ Pel que fa a les cames i els peus, l'ideal és fer servir reposapeus. "És un estri que ens ajuda a mantenir una posició durant una estona, però no necessàriament hem de recolzar-hi els peus tota l'estona. És una eina per ajudar-nos a canviar la postura", matisa Puig.