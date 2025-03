Chris Pratt, con Broncano: “El mejor programa de entrevistas de mi vida” | La Revuelta, completo

Es una de las mayores estrellas de Hollywood, figura en la lista de los mejor pagados y ha protagonizado algunas de las películas más taquilleras de los últimos años. El actor Chris Pratt sabe reconocer un buen espectáculo de entretenimiento y en su visita a La Revuelta ha asegurado que el de David Broncano ha sido el "mejor programa de entrevistas" de su vida.

Noah Higón ha vuelto a subirse al escenario del programa para presentar su documental Noah, que se estrena este 28 de febrero en RTVE Play, y se podrá ver el sábado 1 de marzo en La 2.

Chris Pratt responde a la pregunta del sexo

Era la segunda estrella de Hollywood que visitaba el programa y, al igual que Norman Reedus antes que él, Chris Pratt se ha marchado de La Revuelta encantado con el espectáculo, manifestando que “estaría toda la noche aquí, me ha encantado que no haya guion y me sorprende lo bien que me lo he pasado”, ha reconocido el actor estadounidense. Acostumbrado al humor tras haber protagonizado la serie Parks and recreation, de la que ha confirmado mantener un muy buen recuerdo, el intérprete ha entrado a todas las bromas de David Broncano: los regalos absurdos, un intento de llevar a cabo un combate de wrestling y, por supuesto, Las preguntas clásicas. Aunque no ha querido entrar en detalles sobre su patrimonio, sí ha respondido a la pregunta de las relaciones sexuales: “Estoy felizmente casado y, aunque tenemos cuatro hijos, conseguimos sacar momentos: unas nueve veces, todas seguidas”, ha bromeado.

46.46 min La Revuelta | Chris Pratt, sin casa por los incendios de California

Además de comentar cómo ha sufrido los recientes incendios de California, que han arrasado también su vivienda en Los Ángeles, Chris Pratt se ha divertido con las preguntas más insólitas a las que se ha debido enfrentar en una entrevista: ¿Qué electrodoméstico serías? ¿Eres de los que avisa si ves que alguien tiene algo entre los dientes? Y el actor no solo ha respondido, sino que se ha explayado recordando que, hace unos días, en una entrevista en Los Ángeles, advirtió al entrevistador de que tenía “un murciélago en la cueva”, refiriéndose a un moco. Además, ha bromeado con la importancia del bidé, asegurando que va a iniciar una campaña para acercarlo a los más desfavorecidos: “Cada 15 segundos hay un niño que no puede limpiarse el culo con agua caliente”. Bromas aparte, la estrella hollywoodiense ha presentado en exclusiva en La Revuelta un clip de adelanto de su próxima película, Estado eléctrico