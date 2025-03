Chris Pratt presenta un adelanto de su nueva película en exclusiva en La Revuelta

Decir que Chris Pratt ha disfrutado de su paso por La Revuelta es quedarse muy, muy corto. Desde el mismo momento de su aparición, alucinando con la energía del público, hasta Las preguntas clásicas de Broncano, el actor de Hollywood se ha marchado encantado con la experiencia: “estaría aquí toda la noche. Ha sido, con toda sinceridad, el mejor programa de entrevistas en el que he estado”.

El actor, que estrena el 14 de marzo su nueva película, Estado eléctrico, la más cara de la historia de Netflix, ha presentado un pequeño adelanto de la misma en exclusiva para La Revuelta y RTVE.

Chris Pratt, entre los actores mejor pagados

Christopher Michael Pratt, conocido como Chris Pratt, nació en Minnesota, Estados Unidos, en 1979. Durante su infancia practicó deportes como el lanzamiento de peso o la lucha libre y posteriormente abandonó sus estudios universitarios y tuvo trabajos mal remunerados, lo que le llevó a vivir en una furgoneta, según explicó en una entrevista. Cuando trabajaba como camarero, le propusieron hacer un casting para un corto de terror con el que inició su carrera actoral.

Tras participar en las series Everwood y The OC, su carrera se consolidó con el papel de Andy Dwyer en la serie cómica Parks and Recreation, que protagonizó durante sus siete temporadas (2009-2015). Las críticas recibidas en la industria por su peso en la película Moneyball (2011) le han llevado a inseguridades en los castings y constantes pérdidas y aumentos de peso. Pero en 2014 llegó un nuevo punto de inflexión, cuando puso voz a Emmet Brickowski en The Lego Movie pero, sobre todo, por su papel protagonista como Peter Quill, Star-Lord, en Guardianes de la Galaxia y su secuela.

A partir de entonces, Chris Pratt se convirtió en actor recurrente del Universo Marvel, apareciendo también en Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y Thor: Love and Thunder (2022). Por otro lado, fue también protagonista de la nueva trilogía de Parque Jurásico, Jurassic World (2015) y sus secuelas El reino caído (2018) y Dominion (2022), en las que dio vida a Owen Grady. También formó parte del elenco de Los siete magníficos (2016), junto a Denzel Washington y Ethan Hawke, entre otros, y ha puesto su voz a las películas de animación Onward (2020), Super Mario Bros: La Película (2023) y Garfield (2024).

Casado con la escritora Katherine Schwarzenegger, hija del ex culturista y actor Arnold Schwarzenegger, Chris Pratt es miembro de la Iglesia Hillsong, adscrita a la iglesia evangélica carismática. En este 2025 está a punto de estrenar Estado Eléctrico, la película más cara de la historia de Netflix, coprotagonizada con Millie Bobby Brown y Woody Harrelson, y dirigida por Joe y Anthony Russo, creadores de Avengers: the Endgame. Para hablar de ella visita La Revuelta, de David Broncano.