Jordi Domingo, sobre el futur del Consell per la República: "No tinc res a parlar amb Comín"

El nou president del Consell per la República, Jordi Domingo, critica que Toni Comín, el seu contrincant en les eleccions de l'entitat, qüestioni la transparència del procés i la seva victòria. "No hi tinc res a parlar", afirma, i afegeix: "No ha fet un reconeixement explícit de la legitimitat de la meva presidència, més aviat el contrari".

En una entrevista al Cafè d'Idees, Domingo explica que li va oferir la "mà estesa" a Comín després de les eleccions igual que va fer amb l'altra rival Montserrat Duran, però que l'exconseller no va voler parlar amb ell. En aquesta línia, li demana "generositat" per sumar en el projecte amb "tasques que puguin afavorir el moviment".

Treure l'etiqueta de Junts del Consell En aquesta nova etapa del Consell per la República, Jordi Domingo es fixa com a objectiu que l'entitat aglutini a tots els partits independentistes. Per tant, es marca com a prioritat fer desaparèixer la "pàtina" o crítiques que rep l'organització sobre la seva influència per part de Junts. "Hem de procurar que sigui aixopluc transversal", sosté, però argumenta que aquesta associació s'explica perquè "la institució va quedar més en mans d'un partit" quan "ERC i CUP van donar l'esquena". “☕ @JordiDomingoGM es marca com a objectiu que la pàtina de Junts desaparegui del @ConsellRep



Exclusió d'Aliança Catalana, però s'accepten els seus votants L'únic partit independentista que exclou Domingo del Consell és a Aliança Catalana. "Defensa coses que estan molt allunyades dels drets humans", apunta. Posa d'exemple que celebressin al costat de la ultradreta alemanya els resultats electorals i indica que "han dit públicament que si no fos pel país votarien a Vox". “☕ @JordiDomingoGM assegura que no parlarà amb Aliança Catalana com a partit | @ConsellRep



📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/HwR84x3cpB“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 27, 2025 A qui no posa cap línia vermella és als votants d'Aliança Catalana. "En el moment de decidir la independència no preguntem què penses o deixes de pensar", assenyala Domingo. En aquesta línia, considera que és "legítim": "Tothom que estigui disposat a votar per la independència, l'acceptaré". “☕ @JordiDomingoGM @ConsellRep no posa línies vermelles als votants d'Aliança Catalana



